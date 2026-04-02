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'15 साल बाद भी, यह हमारे साथ...' तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप जीत पर लिखी ये बड़ी बात

2011 वर्ल्ड कप जीतने की आज 15वीं सालगिरह ( Getty Images )

Tendulkar on 2011 World Cup: भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप जीतने की आज 15वीं सालगिरह मना रहा है. आज ही के दिन (2 अप्रैल, 2011) भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था. ये एक ऐसी रात जो देश की यादों में हमेशा के लिए बस गई. तेंदुलकर ने अपनी धरती पर भारत की 2011 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी. यह एक ऐतिहासिक पल था जिसे सभी भारतीय प्रशंसक आज भी संजोकर रखते हैं. अपने आखिरी टूर्नामेंट में, सचिन ने अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप जीतकर अपने लंबे इंतजार को खत्म किया. इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने फाइनल जीतने की भावनाओं को याद किया. सचिन ने क्या कहा?

उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पहली गेंद हमेशा दिल की धड़कनें तेज कर देती है... और उस रात, यह कभी रुकी ही नहीं. 15 साल बाद भी, यह हमारे साथ है. हम सब युवा क्रिकेटरों के एक समूह के तौर पर बड़े हुए, जो एक ही सपने से जुड़े थे. भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना. इस सफर का हिस्सा रहे हर व्यक्ति को, और सभी प्रशंसकों को... हमारे साथ इसे साझा करने और इसे इतना खास बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद!' 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल

2 अप्रैल, 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया. जो एशिया की दो मजबूत टीमों भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया. जिसे लाखों लोगों ने देखा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए, श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों में 274/6 का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया.