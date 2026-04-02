'15 साल बाद भी, यह हमारे साथ...' तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप जीत पर लिखी ये बड़ी बात
On This Date: आज ही के दिन (2 अप्रैल, 2011) भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था.
Published : April 2, 2026 at 3:49 PM IST
Tendulkar on 2011 World Cup: भारतीय टीम 2011 वर्ल्ड कप जीतने की आज 15वीं सालगिरह मना रहा है. आज ही के दिन (2 अप्रैल, 2011) भारत ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था. ये एक ऐसी रात जो देश की यादों में हमेशा के लिए बस गई.
तेंदुलकर ने अपनी धरती पर भारत की 2011 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी. यह एक ऐतिहासिक पल था जिसे सभी भारतीय प्रशंसक आज भी संजोकर रखते हैं. अपने आखिरी टूर्नामेंट में, सचिन ने अपने घरेलू मैदान पर वर्ल्ड कप जीतकर अपने लंबे इंतजार को खत्म किया. इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने फाइनल जीतने की भावनाओं को याद किया.
सचिन ने क्या कहा?
उन्होंने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पहली गेंद हमेशा दिल की धड़कनें तेज कर देती है... और उस रात, यह कभी रुकी ही नहीं. 15 साल बाद भी, यह हमारे साथ है. हम सब युवा क्रिकेटरों के एक समूह के तौर पर बड़े हुए, जो एक ही सपने से जुड़े थे. भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना. इस सफर का हिस्सा रहे हर व्यक्ति को, और सभी प्रशंसकों को... हमारे साथ इसे साझा करने और इसे इतना खास बनाने के लिए धन्यवाद। जय हिंद!'
The first ball always makes your heart race… and that night, it never stopped.— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 2, 2026
15 years later, it still stays with us. We all grew up as a bunch of young cricketers, united by one dream. To win the World Cup for India.
To everyone who was a part of the journey, and to all the… pic.twitter.com/rW141yJraF
2011 वर्ल्ड कप का फाइनल
2 अप्रैल, 2011 को वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया. जो एशिया की दो मजबूत टीमों भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया. जिसे लाखों लोगों ने देखा. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए, श्रीलंका ने निर्धारित 50 ओवरों में 274/6 का एक मजबूत स्कोर खड़ा किया.
महेला जयवर्धने का प्रदर्शन सबसे खास रहा. उनकी शानदार नाबाद शतकीय पारी (103) ने श्रीलंका की पारी को स्थिरता और गति प्रदान की. भारत को अपने घरेलू मैदान पर मौजूद जोशीले प्रशंसकों का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उसे एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने के दबाव का सामना भी करना पड़ा.
Victorious India's XI in the 2011 World Cup Final. pic.twitter.com/ZuLI7eDibp— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 2, 2026
गौतम गंभीर ने जीत की रखी नींव
भारत के लिए लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत काफी मुश्किल रही, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग बिना कोई रन बनाए ही आउट हो गए. इसके बाद गौतम गंभीर ने 97 रनों की शानदार पारी खेलकर पारी को संभाला, वे शतक बनाने से तो चूक गए, लेकिन उन्होंने जीत के लिए जरूरी नींव रख दी.
हालांकि, सबसे अहम योगदान कप्तान एमएस धोनी का रहा. इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने पारी को संभाले रखा और जब जरूरत पड़ी, तो तेजी से रन बनाए, उन्होंने युवराज सिंह के साथ एक अहम साझेदारी की, जिन्होंने 21 रनों का कीमती योगदान दिया.
Matches - 9.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 2, 2026
Runs - 362.
Average - 90.50.
Hundred - 1.
Fifties - 4.
Wickets - 15.
POTT award.
AN ICONIC PERFORMANCE FROM YUVRAJ SINGH IN THE 2011 WORLD CUP…!!! 🏆🇮🇳 pic.twitter.com/IGYQ7iLF2q
धोनी की स्टाइल में मैच खत्म
जीत जब करीब थी, तो धोनी ने बड़े ही शानदार अंदाज में मैच को अपने नाम किया; उन्होंने एक यादगार छक्का लगाया, जिससे भारत ने 10 गेंदें शेष रहते हुए छह विकेट से जीत हासिल कर ली. 79 गेंदों पर बनाए गए उनके नाबाद 91 रन निर्णायक साबित हुए, और उन्होंने अपनी कप्तानी व सबसे मुश्किल पलों में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने की अपनी काबिलियत को साबित कर दिया.
Sachin - 482 runs.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 2, 2026
Gambhir - 393 runs.
Sehwag - 380 runs.
Yuvraj - 362 runs & 15 wickets.
Kohli - 282 runs.
MS Dhoni - 91* in Final.
Raina - 34* Vs Aus, 36 in Semis.
Zaheer - 21 wickets.
Munaf - 11 wickets.
Harbhajan - 9 wickets.
TEAM INDIA WON WORLD CUP ON THIS DAY IN 2011. 🇮🇳 pic.twitter.com/tlcmx1jKig
28 साल का लंबा इंतजार खत्म
जीत के अलावा, इस सफलता का एक गहरा भावनात्मक महत्व भी था. यह 1983 के बाद भारत की पहली वर्ल्ड कप जीत थी, जिसने 28 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया और पूरे देश में जश्न का माहौल बना दिया.