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सचिन तेंदुलकर का जबरा फैन, मास्टर ब्लास्ट के जन्मदिन पर आइसक्रीम बेचने वाले का जबरदस्त ऑफर

आइसक्रीम की दुकान में सचिन की फोटो गैलरी ( Etv Bharat )

मास्टर ब्लास्ट के जन्मदिन पर आइसक्रीम बेचने वाले का जबरदस्त ऑफर (Etv Bharat)

सचिन का जबरा फैन पुणे के येरवडा में एक फैन विनोद मोरे पिछले 30 सालों से सचिन तेंदुलकर के नाम पर आइसक्रीम की दुकान 'सचिन मलाई गेला' के नाम से चला रहे हैं. उन्होंने आजकल अपनी दुकान पर एक बैनर लगा रखा है, जिस पर लिखा है कि सचिन के जन्मदिन पर ग्राहकों को मलाई गोला आधी कीमत पर मिलेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल को यहां पर केक काटकर सचिन का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा.

Sachin Tendulkar Birthday: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर आज 24 अप्रैल को अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस महान खिलाड़ी के लाखों फैंस हैं, जो अपने अपने अंदाज में मास्टर ब्लास्ट का जन्मदिन मना रहे हैं. इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे में आइसक्रीम बेचने वाले एक फैन ने सचिन के जन्मदिन पर अपने ग्राहकों को 50 प्रतिशत की छूट देकर मनाया.

विनोद मोरे सचिन के इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने अपनी आइसक्रीम की दुकान का पूरा लुक ही बदल दिया है. दुकान को देखकर ग्राहकों को लगता है कि यह कोई दुकान नहीं, बल्कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की फोटो गैलरी है. विनोद ने सचिन तेंदुलकर से जुड़ी काफी ज्यादा तस्वीरें अपनी दुकान में लगा रखी है.

स्टर ब्लास्ट के जन्मदिन पर आइसक्रीम बेचने वाले का जबरदस्त ऑफर (Etv Bharat)

ऑफर के बारे में विनोद मोरे ने क्या कहा?

ऑफर के बारे में विनोद मोरे ने कहा, 'चूंकि अभी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में आइस गोला खाने के लिए दुकान पर उमड़ रहे हैं. जो लोग रोज एक गोला खाते थे, वे अब दो गोले खाते नजर आ रहे हैं. दोपहर और शाम के समय यहां काफी भीड़ देखने को मिलती है. इसके अलावा, मैं सचिन तेंदुलकर का फैन रहा हूं और हर साल सचिन का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मनाता हूं. इस साल भी, सचिन के जन्मदिन के मौके पर, मैं 50 प्रतिशत की छूट पर गोला बेचूंगा.

सचिन तेंदुलकर के नाम पर आइसक्रीम की दुकान (Etv Bharat)

सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 1989 से 2013 तक 24 सालों के लंबे समय तक चला. उन्होंने भारत के लिए 664 मैचों में 34,357 रन बनाते हुए 100 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए और 2011 वनडे विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य थे.

सचिन तेंदुलकर का जबरा फैन (Etv Bharat)

सचिन के बड़े रिकॉर्ड