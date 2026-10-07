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ओलंपिक 2036 की मेजबानी, भारत नवंबर में IOC के सामने पेश करेगा अपना पहला प्रेजेंटेशन

ओलंपिक 2036 की मेजबानी ( IANS )

Olympics 2036 Hosting: ओलंपिक 2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए भारत ने कमर कस ली है. देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) की अध्यक्ष पी टी उषा ने इस हवाले से बड़ा अपडेट दिया है. उन दोनों का कहना है कि ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी ‘राइजिंग टुगेदर’ (साथ मिलकर आगे बढ़ना) के विजन पर आधारित होगी. उन्होंने ये भी कहा कि हम नवंबर के अंत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) के सामने मेजबानी की दावेदारी के लिए अपना पहला प्रजेंटेशन पेश करने के लिए तैयार है.

7 देश ओलंपिक 2023 की मेजबानी के इच्छुक

बता दें कि IOC ने मंगलवार को बताया था कि भारत, जर्मनी, कतर, तुर्किये, हंगरी, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका ने ओलंपिक 2023 की मेजबानी में दिलचस्पी दिखाई है. इसलिए उन देशों को IOC के फ्युचर होस्टिंग पैनल के सामने अपने प्रजेंटेशन पेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है. ये भी उल्लेखनीय है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अहमदाबाद को ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपना सबसे पसंदीदा का शहर माना है. भारत में अब तक ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है. लेकिन भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी हासिल करने के लिए दो साल से कोशिश कर रहा है. उन्होंने 2024 में ही इस बड़े खेल की मेजबानी के लिए अपना दिलचस्पी पत्र IOC को सौंप दिया था. बता दें कि इससे पहले 2028 और 2032 के ओलंपिक होने हैं. जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा.