ओलंपिक 2028: बांग्लादेश और अमेरिका में खेले जाएंगे क्रिकेट के क्वालीफायर मैच
ओलंपिक 2028 के लिए पुरुष क्वालीफायर मैच बांग्लादेश महिला क्वालीफायर मैच अमेरिका में खेला जाएगा.
Published : November 16, 2026 at 11:04 AM IST
Cricket Qualifiers for Olympics 2028: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को न सिर्फ 2035 तक अपने बड़े इवेंड का ऐलान किया, बल्कि तीन बड़े टूर्नामेंट के क्वालीफायर मुकाबले की भी घेषणा की. जिसमें ओलंपिक 2028, वनडे वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के क्वालीफायर मुकाबले शामिल हैं.
ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफायर
ICC ने ऐलान किया की 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए क्रिकेट के क्वालीफायर मुकाबले बांग्लादेश और अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे. पुरुष क्वालीफायर का आयोजन बांग्लादेश में पांच से 13 फरवरी 2028 तक होगा जबकि महिला क्वालीफायर अमेरिका में 26 फरवरी से पांच मार्च 2028 तक खेला जाएगा.
ICC ने ये भी कहा कि क्वालीफायर में 8 टीमें हिस्सा लेंगी. जिन्हें चार-चार टीम के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. इसमें कुल 13 मुकाबले खेले जाएंगे. प्रत्येक टीम अपने ग्रुप की बाकी टीमों से एक-एक बार भिड़ेगी. दोनों ग्रुप की शीर्ष टीम फाइनल में पहुंचेंगी. फाइनल जीतने वाली टीम लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालीफिकेशन स्थान हासिल करेगी.
बता दें कि ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला टी20 प्रतियोगिताओं में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी. अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है. एक होस्ट टीम होगी और एक टीम क्वालीफायर से होगी.
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वनडे वर्ल्ड कप 2027 के क्वालीफायर
अगले साल साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिय में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफायर मुकाबले में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी. जिनके बीच कुल 23 मैच खेले जाएंगे. ये मुकाबले फरवरी और मार्च 2027 में होंगे. भाग लेने वाली 10 टीमों को पांच-पांच टीमों के दो ग्रुप में रखा जाएगा. इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे. शीर्ष चार टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. क्वालीफायर जीतने वाली टीम सीधे वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में जगह बनाएगी. जबकि बाकी तीन टीमें सुपर सीरीज में भाग लेंगी.
टी20 वर्ल्ड कप 2028 क्वालीफायर
इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए भी क्वालीफायर मुकाबले का ऐलान कर दिया गया है. जिसमें कुल 16 टीमें 31 मैच खेलेंगी. ये मुकाबले 2028 के शुरुआत में ही होंगे.
16 टीमों को चार-चार टीम के चार ग्रुप में बांटा जाएगा. ग्रुप चरण के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे. क्वालीफयर से कुल आठ टीमें 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी.