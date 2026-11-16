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ओलंपिक 2028: बांग्लादेश और अमेरिका में खेले जाएंगे क्रिकेट के क्वालीफायर मैच

ओलंपिक 2028: बांग्लादेश और अमेरिका में खेले जाएंगे क्रिकेट के क्वालीफायर मैच ( Getty Images )

Cricket Qualifiers for Olympics 2028: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रविवार को न सिर्फ 2035 तक अपने बड़े इवेंड का ऐलान किया, बल्कि तीन बड़े टूर्नामेंट के क्वालीफायर मुकाबले की भी घेषणा की. जिसमें ओलंपिक 2028, वनडे वर्ल्ड कप 2027 और टी20 वर्ल्ड कप 2028 के क्वालीफायर मुकाबले शामिल हैं.

ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफायर

ICC ने ऐलान किया की 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए क्रिकेट के क्वालीफायर मुकाबले बांग्लादेश और अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे. पुरुष क्वालीफायर का आयोजन बांग्लादेश में पांच से 13 फरवरी 2028 तक होगा जबकि महिला क्वालीफायर अमेरिका में 26 फरवरी से पांच मार्च 2028 तक खेला जाएगा.