T20 के 40+ खिलाड़ी! जानें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों के बारे में
T20 वर्ल्ड कप में 40 से ज्यादा उम्र के कई अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो यह साबित कर रहे हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं है.
Published : February 8, 2026 at 4:48 PM IST
हैदराबाद: T20 क्रिकेट युवाओं का खेला कहा जाता है, लेकिन ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में उम्र कई खिलाड़ियों पर हावी हो रही है, जो 40 की उम्र में भी न सिर्फ मैदान पर टिके हुए है बल्कि अपने प्रदर्शन से विरोधियों पर हावी होने की काबिलियत और हुनर भी रखते हैं.
इनमें सबसे बड़ा नाम अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और ओमान के मोहम्मद नदीम हैं. ये खिलाड़ी उभरती हुई क्रिकेट टीमों में हाई-लेवल ट्रेनिंग का अनुभव लाते हैं. ये अनुभवी खिलाड़ी अक्सर युवा टीम के साथियों के लिए मैदान पर मेंटर का भी काम करते हैं, जब टीम पर दबाव बढ़ता है तो उन्हें शांत रखते हैं. 40 से ज्यादा उम्र के होने के बावजूद, ये खिलाड़ी मॉडर्न डे क्रिकेट और ट्रेनिंग में ये साबित कर रहे हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.
सबसे उम्रदराज खिलाड़ी (मोहम्मद नदीम)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे उम्रदराज खिलाड़ी ओमान के मोहम्मद नदीम हैं. 43 वर्षीय इस खिलाड़ी का पाकिस्तान के सियालकोट में जन्म हुआ. जहां से वो ओमान शिफ्ट हो गए. इस ऑलराउंडर को उनके टीम के साथी और मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ी के बजाय बॉस मानते हैं. वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं.
उन्होंने 70 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 805 रन और 40 विकेट लिए हैं. नदीम टीम ओमान की रणनीति का अहम हिस्सा हैं. उनकी कहानी समर्पण की कहानी है. पाकिस्तानी घरेलू सर्किट में जगह बनाने में नाकाम रहने के बाद, वह ओमान चले गए, जहां नई गेंद से उनके अनुशासन और बीच के ओवरों में उनके कंट्रोल ने उन्हें टीम के लिए जरूरी बना दिया.
हॉकी से क्रिकेट तक (वेन मैडसेन)
नदीम से सिर्फ एक साल छोटे लेकिन पूरे 42 साल के, वेन मैडसेन इटली की कप्तानी करेंगे जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है. वह असल में दक्षिण अफ्रीकी हैं, जिनका जन्म डरबन में हुआ था. इसके अलावा वह एक हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने मिसाल कायम की.
वेन ने इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में एक शानदार रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और एक समझदार ऑब्जर्वर हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साबित कर दिया है कि गेम को समझने की उनकी काबिलियत, युवा जोश से ज्यादा बेहतर है. अपने छोटे से T20I करियर में, उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड के खिलाफ 61 रन का सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, जिससे साबित होता है कि वह बड़े स्टेज के लिए तैयार हैं.
दो देशों का योद्धा (रोएलोफ वैन डेर मेरवे)
नीदरलैंड्स के रोएलोफ वैन डेर मेरवे 41 साल की उम्र में भी युवा, तेज और शक्तिशाली हैं. उन्होंने 2015 में दक्षिण अफ्रीका से नीदरलैंड्स का रुख किया और अपनी जबरदस्त एनर्जी से टॉप-ऑर्डर बल्लेबाजी को तहस-नहस करना जारी रखा है. मेरवे ने वह हासिल किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं.
उन्होंने 2009/2010 में दक्षिण अफ्रीका के लिए T20 वर्ल्ड कप खेला और फिर, 15 साल बाद, दोबारा मैदान में उतरे, लेकिन इस बार नीदरलैंड्स के लिए. आउटफील्ड में उनकी फुर्ती उनकी उम्र को झुठला देती है. विराट कोहली की तरह जुनूनी, वह अपने जोरदार अपील और 6.51 के अविश्वसनीय इकॉनमी रेट के लिए भी जाने जाते हैं. मिडिल ऑर्डर में वह बल्लेबाजों को बांधकर रखते हैं, जिससे विपक्षी टीमों को सावधान रहने की जरूरत है.
द प्रेसिडेंट (मोहम्मद नबी)
41 साल के, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का चेहरा ज्यादा जाना-पहचाना है, जिन्हें 'द प्रेसिडेंट' के नाम से भी जाना जाता है, यह निकनेम उन्हें केविन पीटरसन ने 2016 में एक मैच में कमेंट्री करते समय दिया था. उन्हें यह निकनेम तब मिला जब वे एक डोमेस्टिक T20 लीग में खेल रहे थे. नबी के अनुसार, यह कहानी एक महत्वपूर्ण फाइनल मैच के दौरान सामने आई, जिसके बाद उन्हें नेशनल ड्यूटी के लिए जाना था. अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में 16 रन चाहिए थे, जिसे नबी ने सफलतापूर्वक चेज कर लिया.
वापसी की यात्रा के दौरान, पीटरसन ने माइक लिया और सभी को बताया कि नबी 'अफगानिस्तान का भविष्य' हैं क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर अफगान क्रिकेट को शून्य से आज जहां है वहां तक पहुंचाने में मदद की है. पीटरसन ने अपनी बात यह कहकर खत्म किया, आखिर में, तुम अफगानिस्तान के अगले प्रेसिडेंट बनोगे.
असल में नबी मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक लीडर के तौर पर काम करते थे. दुनिया भर की T20 लीग में लगातार मौजूद रहने वाले, वह एक प्रमुख स्पिनर और फिनिशर बने हुए हैं, जिन्हें अक्सर 20 साल के कई खिलाड़ियों से बेहतर एथलीट होने के लिए जाने जाते हैं.
जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर
नबी से ज्यादा पीछे नहीं, हालांकि अफगान दिग्गज से कद में छोटे, जिम्बाब्वे के ब्रेंडन टेलर हैं. प्रतिबंध से लौटने के बाद, कीपर-बल्लेबाज ने 6 फरवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाया. टेलर की क्रिकेट में वापसी काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. 39 साल की उम्र में फुल-मेंबर देश से T20I सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी के तौर पर जाने जाने वाले टेलर जिम्बाब्वे को ऐसी टेक्निकल मजबूती देते हैं जिसकी बराबरी बहुत कम लोग कर सकते हैं. जैसे-जैसे 2026 वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, इन 40 साल के खिलाड़ियों का अनुभव युवाओं की स्पीड जितना ही खतरनाक साबित हो रहा है.