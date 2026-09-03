देर से मिली टीम इंडिया में एंट्री लेकिन बना इतिहस, देखें डेब्यू करने वाले उम्रदराज भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट
टीम इंडिया के लिए तीनो फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले उम्रदराज खिलाड़ियों पर एक नजर.
Published : September 3, 2026 at 5:06 PM IST
Oldest Debutants in Team India: जिस उम्र में आमतौर पर क्रिकेटर संन्यास का प्लान बनाते हैं, भारत में उस उम्र में कई क्रिकेटरों को डेब्यू करने का मौका मिला. 35 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में बने रहना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आपको हर मैच में अपना बेस्ट देना होता है और साथ ही अपनी फॉर्म और फिटनेस भी बनाए रखनी होती है. वरना, टीम में आपकी जगह छिन सकती है.
हालांकि, भारत में ऐसे कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम इंडिया में जगह पाने के लिए सालों इंतजार किया और आखिरकार 30 साल की उम्र पार करने के बाद भी उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. हाल ही में, कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में, मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ने 33 साल और 145 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला. जिसके साथ वो इस सदी में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने.
लेकिन अगर हम भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसे खिलाड़ी भी मिलते हैं जिनको सारांश से भी ज्यादा उम्र के बाद नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला. हम यहां कुछ ऐसे जाने-माने क्रिकेटरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट में 30 साल की उम्र पार करने के बाद अपना पहला मैच खेला.
41 साल में पहला टेस्ट
- रुस्तमजी जमशेदजी: भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में टेस्ट डेब्यू करने का रिकॉर्ड रुस्तमजी जमशेदजी के नाम है. उन्होंने 1933 में मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट 41 साल और 27 दिन की उम्र में खेला, जो उनके इंटरनेशनल करियर का आखिरी मैच भी था.
- कोटर रामास्वामी: इसके बाद कोटर रामास्वामी का नंबर आता है. उन्होंने 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ 40 साल और 39 दिन की उम्र में डेब्यू किया था.
- अमीर इलाही: उन्होंने 1947 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 39 साल और 102 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना पहला टेस्ट खेला.
- सीके नायडू: भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू ने भी ज्यादा उम्र में डेब्यू किया था. जब भारत ने 1932 में लॉर्ड्स में अपना पहला टेस्ट खेला, तब उनकी उम्र 36 साल और 238 दिन थी.
रॉबिन से सारांश तक
ऐसे और भी खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र के बाद टेस्ट कैप हासिल की.
- रॉबिन सिंह: उन्होंने 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 35 साल और 23 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था. यह भारत के लिए उनका एकमात्र टेस्ट मैच भी था.
- राकेश शुक्ला: उन्होंने 1982 में श्रीलंका के खिलाफ 34 साल और 225 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेला. उनका टेस्ट करियर भी सिर्फ एक मैच तक ही सीमित रहा.
- सारांश जैन: उन्होंने 2026 में 33 साल और 145 दिन की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया. इस तरह वे इस सदी में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए.
- सबा करीम: उन्होंने 2000 में बांग्लादेश के खिलाफ 32 साल और 362 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था. सारांश जैन से पहले, इस सदी में भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में टेस्ट डेब्यू करने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था.
- समीर दिघे: उन्होंने 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 साल और 161 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया था. उन्हें विकेटकीपर के तौर पर भारत के लिए खेलने का मौका मिला.
- नमन ओझा: उन्होंने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 32 साल और 39 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेला. उन्हें यह टेस्ट खेलने का मौका लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट खेलने के बाद मिला.
वनडे में डेब्यू करने वाले उम्रदराज भारतीय
- फारूक इंजीनियर: भारत के लिए वनडे क्रिकेट में डेब्यू करने वाले फारूक इंजीनियर सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. जब 1974 में भारत ने अपना पहला वनडे खेला, तब उनकी उम्र 36 साल और 138 दिन थी. हालांकि, फारूक टेस्ट क्रिकेट में पहले से ही एक सीनियर खिलाड़ी थे.
- वरुण चक्रवर्ती: 2025 में, वरुण चक्रवर्ती ने 33 साल और 164 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया, जिससे वे इस लिस्ट में दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए.
- अजीत वाडेकर: 1974 में, अजीत वाडेकर ने भी 33 साल और 103 दिन की उम्र में अपना पहला वनडे खेला.
सूर्यकुमार यादव को भी देर से मिला मौका
सूर्यकुमार यादव की कहानी अलग है. लंबे समय तक घरेलू क्रिकेट और IPL खेलने के बाद, उन्हें 2021 में टीम इंडिया से बुलावा आया. उन्होंने अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ T20I में 30 साल और 181 दिन की उम्र में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया. उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला. उसी सीरीज में, अपनी पहली इंटरनेशनल पारी में जोफ्रा आर्चर की पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया. उसी साल बाद में, सूर्या ने 2023 में 32 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया. इसका मतलब है कि तीनों फॉर्मेट में उनका डेब्यू 30 साल की उम्र के बाद हुआ.
टी20 में डेब्यू करने वाला उम्रदराज भारतीय
देर से डेब्यू करने वालों की लिस्ट में राहुल द्रविड़ का नाम भी शामिल है. लेकिन उनका मामला बिल्कुल अलग है. द्रविड़ का इंटरनेशनल करियर 1996 में शुरू हुआ था. लेकिन 2011 तक उन्होंने कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला. उन्होंने 38 साल और 232 दिन की उम्र में ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला T20 मैच खेला. भारत के लिए सबसे उम्रदराज T20 डेब्यू का रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है. वह उनके करियर का एकमात्र T20 मैच भी था. उस मैच में उन्होंने 21 गेंदों में 31 रन बनाए.