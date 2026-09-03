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देर से मिली टीम इंडिया में एंट्री लेकिन बना इतिहस, देखें डेब्यू करने वाले उम्रदराज भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट

मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ( IANS )

Oldest Debutants in Team India: जिस उम्र में आमतौर पर क्रिकेटर संन्यास का प्लान बनाते हैं, भारत में उस उम्र में कई क्रिकेटरों को डेब्यू करने का मौका मिला. 35 साल की उम्र के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में बने रहना बहुत मुश्किल होता है. क्योंकि आपको हर मैच में अपना बेस्ट देना होता है और साथ ही अपनी फॉर्म और फिटनेस भी बनाए रखनी होती है. वरना, टीम में आपकी जगह छिन सकती है. हालांकि, भारत में ऐसे कई क्रिकेटर हैं जिन्होंने टीम इंडिया में जगह पाने के लिए सालों इंतजार किया और आखिरकार 30 साल की उम्र पार करने के बाद भी उन्हें भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला. हाल ही में, कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में, मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर सारांश जैन ने 33 साल और 145 दिन की उम्र में भारत के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला. जिसके साथ वो इस सदी में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बने. लेकिन अगर हम भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें तो हमें ऐसे खिलाड़ी भी मिलते हैं जिनको सारांश से भी ज्यादा उम्र के बाद नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला. हम यहां कुछ ऐसे जाने-माने क्रिकेटरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 फॉर्मेट में 30 साल की उम्र पार करने के बाद अपना पहला मैच खेला. सचिन तेंदुलकर और रॉबिन सिंह (IANS)