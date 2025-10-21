ETV Bharat / sports

67 की उम्र में किया डेब्यू! देखिए क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

हैदराबाद : क्रिकेट के मैदान पर आए दिन हजारों खिलाड़ी अपना डेब्यू करते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई खिलाड़ी आए दिन अपने करियर का पहला मैच खेलते हैं. इस खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी 19 से 20 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर लेते हैं तो कोई खिलाड़ी ऐसा भी होता हो जो 39 साल की उम्र में भी अपना डेब्यू करता है. तो आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में क्रिकेट में अपना डेब्यू किया.

क्रिकेट में खिलाड़ियों के 35 साल की उम्र पार करते ही उनके संन्यास लेने की मांग उठने लगती है. खिलाड़ी आमतौर पर 35 साल की उम्र के कुछ समय बाद ही संन्यास ले लेते हैं. इसके बाद वो खिलाड़ी कोचिंग और कमेंटेटर की भूमिका में नजर आते हैं. आपको बता दें कि, हाल ही में पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी ने पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट मैच में डेब्यू किया. उनकी उम्र लगभग 39 वर्ष थी. इस दिसंबर में वह 39 वर्ष के हो जाएंगे.

टेस्ट में सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी

अगर हम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें, तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखाई देंगे जिन्होंने देर से डेब्यू किया. इनमें सबसे उम्रदराज अंग्रेज जेम्स साउथर्टन थे. 15 मार्च 1877 को जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, तब उनकी उम्र 49 वर्ष और 119 दिन थी. यह मैच मेलबर्न में था. उन्होंने अपना आखिरी मैच उसी महीने उसी शहर में खेला था. वह मरने वाले पहले टेस्ट क्रिकेटर भी थे. वह शुरुआत में बल्लेबाजी करने के बाद उन्होंने धीमी गति से गेंदबाजी की थी. 1867 में उन्होंने तीन काउंटियों (हैम्पशायर, सरे, ससेक्स) का प्रतिनिधित्व किया.

मीरान बख्श उनके करीब पहुंच गए. उन्होंने 1954/55 में 47 साल 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया. अपने 35वें जन्मदिन के बाद डेब्यू करने वाले 109 क्रिकेटरों में से केवल 24 ने 1980 के बाद ऐसा किया. तब तक अधिकांश टेस्ट देशों में क्रिकेट इतना प्रतिस्पर्धी हो चुका था कि नए क्रिकेटर एक उम्र के बाद इसमें आगे बढ़ सकते थे.

1980 के बाद से 38 वर्ष की आयु के बाद सबसे अधिक उम्र में टेस्ट पदार्पण करने वाले खिलाड़ी