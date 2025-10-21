67 की उम्र में किया डेब्यू! देखिए क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट
आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट की उम्र में और वो उम्र निकलने के बाद भी डेब्यू किया.
Published : October 21, 2025 at 4:37 PM IST
हैदराबाद : क्रिकेट के मैदान पर आए दिन हजारों खिलाड़ी अपना डेब्यू करते हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी कई खिलाड़ी आए दिन अपने करियर का पहला मैच खेलते हैं. इस खिलाड़ियों में कोई खिलाड़ी 19 से 20 साल की उम्र में अपना डेब्यू कर लेते हैं तो कोई खिलाड़ी ऐसा भी होता हो जो 39 साल की उम्र में भी अपना डेब्यू करता है. तो आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में क्रिकेट में अपना डेब्यू किया.
क्रिकेट में खिलाड़ियों के 35 साल की उम्र पार करते ही उनके संन्यास लेने की मांग उठने लगती है. खिलाड़ी आमतौर पर 35 साल की उम्र के कुछ समय बाद ही संन्यास ले लेते हैं. इसके बाद वो खिलाड़ी कोचिंग और कमेंटेटर की भूमिका में नजर आते हैं. आपको बता दें कि, हाल ही में पाकिस्तान के आसिफ अफरीदी ने पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए टेस्ट मैच में डेब्यू किया. उनकी उम्र लगभग 39 वर्ष थी. इस दिसंबर में वह 39 वर्ष के हो जाएंगे.
टेस्ट में सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
अगर हम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास पर नजर डालें, तो हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिखाई देंगे जिन्होंने देर से डेब्यू किया. इनमें सबसे उम्रदराज अंग्रेज जेम्स साउथर्टन थे. 15 मार्च 1877 को जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, तब उनकी उम्र 49 वर्ष और 119 दिन थी. यह मैच मेलबर्न में था. उन्होंने अपना आखिरी मैच उसी महीने उसी शहर में खेला था. वह मरने वाले पहले टेस्ट क्रिकेटर भी थे. वह शुरुआत में बल्लेबाजी करने के बाद उन्होंने धीमी गति से गेंदबाजी की थी. 1867 में उन्होंने तीन काउंटियों (हैम्पशायर, सरे, ससेक्स) का प्रतिनिधित्व किया.
मीरान बख्श उनके करीब पहुंच गए. उन्होंने 1954/55 में 47 साल 284 दिन की उम्र में डेब्यू किया. अपने 35वें जन्मदिन के बाद डेब्यू करने वाले 109 क्रिकेटरों में से केवल 24 ने 1980 के बाद ऐसा किया. तब तक अधिकांश टेस्ट देशों में क्रिकेट इतना प्रतिस्पर्धी हो चुका था कि नए क्रिकेटर एक उम्र के बाद इसमें आगे बढ़ सकते थे.
1980 के बाद से 38 वर्ष की आयु के बाद सबसे अधिक उम्र में टेस्ट पदार्पण करने वाले खिलाड़ी
|खिलाड़ी
|देश/उम्र
|मैच
|उमर हेनरी
|दक्षिण अफ्रीका (40 वर्ष 295 दिन)
|बनाम भारत, डरबन 1992
|सोमचंद्र डी सिल्वा
|श्रीलंका (39 वर्ष 251 दिन)
|बनाम इंग्लैंड, कोलंबो (पी सारा) 1982
|एड जॉयस
|आयरलैंड (39 वर्ष 231 दिन)
|बनाम पाकिस्तान, मालाहाडे 2018
|जिमी कुक
|दक्षिण अफ्रीका (39 वर्ष 105 दिन)
|बनाम भारत, डरबन 1992
|आसिफ अफरीदी
|पाकिस्तान (38 वर्ष 299 दिन)
|बनाम दक्षिण अफ्रीका, रावलपिंडी 2025
|बॉब हॉलैंड
|ऑस्ट्रेलिया (38 वर्ष 35 दिन)
|बनाम वेस्टइंडीज, ब्रिस्बेन 1984
वनडे में सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
बारबाडोस में जन्मे नोलन क्लार्क ने 1973-74 में माइक डेनिस की इंग्लैंड टीम के खिलाफ बारबाडोस के लिए 159 रनों की पारी खेली थी. बाईस साल बाद 47 साल की उम्र में क्लार्क को आखिरकार 1995-96 के विश्व कप में नीदरलैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला, हालांकि उन्होंने पांच पारियों में केवल 50 रन ही बनाए.
टी20 में सबसे उम्रदराज डेब्यू करने वाले खिलाड़ी
10 मार्च 2025 को कोस्टा रिका दौरे पर अपने पहले मैच के दौरान फॉकलैंड द्वीप समूह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली 106वीं टीम बन गई. उनके सभी 11 क्रिकेटर 31 साल से ऊपर के थे और दो को छोड़कर सभी 40 साल से ऊपर के थे. इनमें तीन ऐसे भी थे जो अपना 56वां जन्मदिन पार कर चुके थे लेकिन उनमें से कोई भी ब्राउनली जितना बूढ़ा नहीं था. 62 साल की उम्र में ब्राउनली साठ साल की उम्र के बाद टी20I या कोई भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले व्यक्ति बने.
ब्राउनली ने 11 और 12 मार्च को दो और टी20I खेले. उन्होंने तीनों मैचों में 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 1, 2 नाबाद और 3 नाबाद रन बनाए, अपने दूसरे मैच में उन्होंने मध्यम गति का एक ओवर भी फेंका. अपने आखिरी मैच के दिन उनकी उम्र 62 साल 147 दिन थी. अगर वह फिर से खेलते हैं, तो वह सूची में ऊपर आ जाएंगे.
पुरुष और महिला क्रिकेट दोनों में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जिब्राल्टर की विकेटकीपर सैली बार्टन हैं, जिन्होंने 2024 में अपने सभी छह मैच खेले थे, जिस साल वह 67 साल की हो जाएंगी. लिंग के आधार पर ब्राउनली तीसरे स्थान पर हैं, हालांकि ग्वेर्नसे की फिलिपा स्टेलिन और उनके बीच एक साल से भी कम का अंतर है.