यूथ ओलंपिक 2026: ओडिशा की 15 वर्षीय तन्वी ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली बनीं पहली भारतीय महिला शटलर
Youth Olympics 2026: तन्वी पत्री का फाइनल में सामना चीन की यी शिन झांग से होगा, जो मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन हैं.
Published : November 5, 2026 at 2:24 PM IST
डकार (सेनेगल): भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने यूथ ओलंपिक 2026 में इतिहसा रच दिया है. वो प्रतियोगिता के विमेंस सिंगल मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त युजुनो वतनबे को कड़े मुकाबले में 21-14, 11-21, 21-19 से शिकस्त दी. 54 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में जीत के साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली.
अब तन्वी के पास गोल्ड मेडल जीतकर अपने यादगार अभियान को ऐतिहासिक बनाने का सुनहरा मौका है. फाइनल में उनका सामना चीन की यी शिन झांग से होगा, जो मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन हैं. तन्वी और झांग के बीच अब तक केवल एक बार मुकाबला हुआ है. जब इस साल एशिया जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में दोनों आमने-सामने आई थीं, जहां तन्वी को कड़े संघर्ष के बाद 18-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा था.
#Odisha’s ace shuttler Tanvi Patri stormed into the Women’s Singles Final at the Youth Olympic Games Dakar 2026 with a thrilling 21-14, 11-21, 21-19 victory over Japan’s Yuzuno Watanabe in a gripping three-game semifinal encounter! She now faces China’s ZHANG Yi Xin in the Gold Medal match tonight at 11:00 PM IST. Wishing Tanvi the very best for the final!🇮🇳 #OdishaForSports #YouthOlympics2026— Odisha Sports (@sports_odisha) November 5, 2026
पहली भारतीय महिला शटलर
इससे पहले तन्वी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनीं थी. उन्होंने बुधवार को टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में थाईलैंड की कुंगकाएव कनानिक को 21-17, 21-13 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की. 15 वर्षीय तन्वी पत्री ओडिशा की रहने वाली हैं और वो बेंगलुरु में स्थित BCCI के ‘सेंटर फॉर एक्सीलेंस’ में ट्रेनिंग लेती हैं.
चौथी भारतीय शटलर
बता दें कि तन्वी यूथ ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी भारतीय शटलर हैं. इससे पहले तीन भारतीय पुरुष शटलर - एचएस प्रणय, लक्ष्य सेन और आदित्य जोशी - यूथ ओलंपिक में बैडमिंटन के सेमीफाइनल तक पहुंच पाए थे. प्रणय ने 2010 में सिंगापुर में आयोजित पहले युवा ओलंपिक में रजत पदक जीता था. वहीं लक्ष्य सेन ने 2018 में ब्यूनस आयर्स में हुए खेलों में उपविजेता रहते हुए रजत पदक हासिल किया था. आदित्य जोशी 2014 में लड़कों के एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना पदक के लौटना पड़ा था.
History made! 🇮🇳🏸 At just 15, Tanvi Patri storms into the Youth Olympic Games badminton final, becoming the first Indian woman to achieve the feat and assuring India a historic medal! One more step to gold. Go, Tanvi! 🥇 #YouthOlympicGames #Dakar2026 #Cheer4Bharat #yog2026 @mansukhmandviya @khadseraksha @dptofsportsgoi— SAI Media (@Media_SAI) November 5, 2026
तन्वी का कमाल
इससे पहले तन्वी ने चीन में आयोजित बैडमिंटन एशिया अंडर-17 और अंडर-15 चैंपियनशिप में लड़कियों के एकल वर्ग का खिताब जीता था. जिसके साथ-साथ वो अंडर-15 और अंडर-17 दोनों महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी थी.