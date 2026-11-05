ETV Bharat / sports

यूथ ओलंपिक 2026: ओडिशा की 15 वर्षीय तन्वी ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली बनीं पहली भारतीय महिला शटलर

तन्वी पत्री ( Odisha Sports X handle )

डकार (सेनेगल): भारत की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी पत्री ने यूथ ओलंपिक 2026 में इतिहसा रच दिया है. वो प्रतियोगिता के विमेंस सिंगल मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं. उन्होंने सेमीफाइनल में जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त युजुनो वतनबे को कड़े मुकाबले में 21-14, 11-21, 21-19 से शिकस्त दी. 54 मिनट तक चले इस रोमांचक मुकाबले में जीत के साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए होने वाले खिताबी मुकाबले में जगह पक्की कर ली.

अब तन्वी के पास गोल्ड मेडल जीतकर अपने यादगार अभियान को ऐतिहासिक बनाने का सुनहरा मौका है. फाइनल में उनका सामना चीन की यी शिन झांग से होगा, जो मौजूदा विश्व जूनियर चैंपियन हैं. तन्वी और झांग के बीच अब तक केवल एक बार मुकाबला हुआ है. जब इस साल एशिया जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में दोनों आमने-सामने आई थीं, जहां तन्वी को कड़े संघर्ष के बाद 18-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा था.

पहली भारतीय महिला शटलर

इससे पहले तन्वी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बनीं थी. उन्होंने बुधवार को टूर्नामेंट के क्वार्टरफाइनल में थाईलैंड की कुंगकाएव कनानिक को 21-17, 21-13 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की. 15 वर्षीय तन्वी पत्री ओडिशा की रहने वाली हैं और वो बेंगलुरु में स्थित BCCI के ‘सेंटर फॉर एक्सीलेंस’ में ट्रेनिंग लेती हैं.