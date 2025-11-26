ETV Bharat / sports

पोलियो को दी मात, स्विमिंग में बनीं चैंपियन, जानिए पैरा एथलीट कविता की संघर्ष भरी कहानी

टेक्सटाइल कंपनी में करती हैं नौकरी उन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी कर ली, लेकिन समाज अच्छा नहीं था क्योंकि घर पर रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों को कविता के इरादों पर शक था, जब उन्होंने अपना गांव छोड़ा लेकिन उन्हें अपने एक भाई रिंकू से तैराकी का जुनून मिला. यह जानते हुए कि उनकी ताकत तैराकी में है.

उनके जन्म से उनके माता-पिता को खुशी मिली लेकिन उनकी दिव्यांगता एक सदमा थी. अपने परिवार की मामूली जिंदगी और सीमित साधनों के बावजूद वह दसवीं क्लास तक पढ़ पाईं. स्वराज खेती और दूसरी छोटी-मोटी नौकरियों से अपने परिवार का गुजारा करते हैं. उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और 2019 में भुवनेश्वर चली गईं.

पोलियो को मात देकर कविता बनीं विनर गंजम की रहने वाली कविता नेशनल लेवल की स्विमिंग प्रतियोगिताओं में अपने प्रदर्शन से ओडिशा का नाम रोशन कर रही हैं. कविता का जन्म गंजम जिले के हिंजिलिकट ब्लॉक के गिरिया गांव में हुआ था. स्वराज दलाई और नर्मदा की सबसे छोटी बेटी, कविता (28) को एक साल की उम्र में पोलियो हो गया था.

भुवनेश्वर: आज हम आपको ओडिशा की पैरा एथलीट कविता दलाई के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी कहानी काफी रोचक और संघर्ष से भरी हुई है. यह सब एक गांव के तालाब से शुरू हुआ, जहां कविता दलाई ने तैरना सीखा, खेल से ज्यादा जरूरत की वजह से. कविता के बचपन की मुश्किलों और उनकी दिव्यांगता ने उन्हें नेशनल लेवल की तैराक बना दिया.

उन्होंने 2023 में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हैंडबॉल के साथ इस खेल की प्रैक्टिस की. चूंकि खेल उन्हें नैचुरली पसंद थे, इसलिए उन्होंने हैंडबॉल और तैराकी दोनों में ही अच्छा किया, लेकिन तैराकी ने उन्हें कई मेडल और पहचान दिलाई. उन्होंने तैराकी में नेशनल लेवल पर नौ मेडल और स्टेट लेवल पर एक मेडल जीता है. इसके अलावा उन्होंने 2023-24 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तीन सिल्वर मेडल, 2024 में गोवा में एक सिल्वर, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज़ मेडल, तेलंगाना के हैदराबाद में एक गोल्ड और दो सिल्वर मेडल जीते थे.

एक अनजान गांव से भुवनेश्वर आना कविता के लिए आसान नहीं था. उन्हें एक टेक्सटाइल कंपनी में नौकरी मिल गई जिससे उनका गुजारा चल गया. उनके लिए जो बात अच्छी रही वह यह थी कि राज्य की राजधानी के कलिंगा स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन फ्री थे. कविता किसी भी दूसरे एथलीट की तरह अब इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं.

8 से 10 घंटे तक करती हैं काम

वह कंपनी में दिन में 8 से 10 घंटे काम करती हैं और जो मेडल वह जीतती रहती हैं, उनसे कुछ पैसे की मदद मिलती है. कविता को दिव्यांगों के लिए अलाउंस भी मिलता है लेकिन यह वर्ल्ड-क्लास तैराकों का सामना करने के लिए बेहतर ट्रेनिंग पाने के लिए काफी नहीं है.

कविता ने कहा, 'मैं दिव्यांग हूं लेकिन कुछ और भी हैं. जिनकी जिंदगी मुझसे ज्यादा मुश्किल है. मैं अपना हौसला ऊंचा रखती हूं और स्ट्रगल करती हूं ताकि दूसरे लोग मेरे सफर से इंस्पायर हों'. कविता के भाई रिंकू भी पैरालिंपियन हैं और उनके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं. लेकिन इतनी मेहनत और पसीने के बावजूद घर पर उसके जान-पहचान वालों और परिवार वालों को नहीं पता कि, वह गुजारे के लिए क्या करती है.

रिश्तेदार ने की सरकार से मदद की मांग

इस बीच कविता के रिश्तेदार तपन कुमार दास ने कहा कि, सरकार से बहुत कम पैसे मिलने की वजह से कविता जैसे एथलीट के लिए इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा, 'कविता बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ी है. उसने जो लक्ष्य तय किया है, इंटरनेशनल लेवल पर खेलना, अगर उसे सरकार या किसी कॉर्पोरेट हाउस से मदद मिले तो वह पूरा हो जाएगा'.