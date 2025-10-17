ETV Bharat / sports

जानिए ओडिशा के मूक-बधिर जूडो चैंपियन संविद दास के संघर्ष की कहानी, जिन्होंने देश का नाम किया रोशन

संविद दास ( ETV Bharat )

बालासोर: अगर आप सोचते हैं कि ताकत सिर्फ दहाड़ने से ही मापी जाती है, तो बालासोर में जन्मे संविद दास आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे. खामोशी की आवाजों के बीच जिंदगी जीने वाले संविद ने देशवासियों को अपनी जीत का जोरदार जश्न मनाने के कई कारण दिए हैं. नवंबर आते ही टोक्यो में होने वाले अंतरराष्ट्रीय बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला यह खामोश योद्धा आपको खुश होने के और भी कई कारण दे सकता है. बहांगा ब्लॉक की नुआपुर पंचायत के एक गरीब परिवार से सीतानाथ और मालती दास के घर जन्मे संविद ने जन्म से ही मूक-बधिर होने के बावजूद एक ऐसा रास्ता चुना जो आम लोगों के लिए नहीं था और टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय बधिर ओलंपिक तक के अपने सफर में उन्होंने संघर्ष किया. उनका परिवार भुवनेश्वर में अपने पिता की सेल्समैन की मामूली कमाई पर गुजारा करता है, जहां परिवार 25 साल पहले शिफ्ट हुआ था लेकिन 21 वर्षीय संविद ने किसी भी सीमा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. इसके बजाय उन्होंने जूडो का रास्ता अपनाया जो एक मार्शल आर्ट के रूप में अदम्य शक्ति और इच्छाशक्ति पर आधारित है. संविद दास (ETV Bharat) समय के साथ संविद ने छोटे-छोटे कदम उठाए. ब्लॉक-स्तरीय टूर्नामेंट से लेकर जिला और राज्य चैंपियनशिप तक और अंतरराष्ट्रीय सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए. पिछले साल, मलेशिया के कुआलालंपुर में 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में, उन्होंने 73 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और देश को गौरवान्वित किया. हाल ही में उन्होंने कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे टोक्यो में होने वाले बधिर ओलंपिक खेलों में उनके लिए रास्ता खुल गया. संविद से जब पूछा गया कि उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है, तो उन्होंने अपने दादा काशीनाथ दास की ओर इशारा किया. संविद के पहले गुरु काशीनाथ थे, जो एक पूर्व एथलीट थे और कभी ताइक्वांडो, जूडो और रग्बी खेलते थे लेकिन संसाधनों और पैसों की कमी के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा था. काशीनाथ भावुक होकर कहते हैं, 'जब मैंने संविद की जूडो में रुचि देखी, तो मुझे लगा कि मेरा जुनून उनमें झलक रहा है चूंकि वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह संविद को चमकाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे ताकि वह काशीनाथ के सामने न रुकें'.