जानिए ओडिशा के मूक-बधिर जूडो चैंपियन संविद दास के संघर्ष की कहानी, जिन्होंने देश का नाम किया रोशन

संविद दास, जो मूक-बधिर हैं उन्होंने जूडो में अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आइए उनके बारे में जानें...

Samvid Das
संविद दास (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 17, 2025 at 3:48 PM IST

5 Min Read
बालासोर: अगर आप सोचते हैं कि ताकत सिर्फ दहाड़ने से ही मापी जाती है, तो बालासोर में जन्मे संविद दास आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देंगे. खामोशी की आवाजों के बीच जिंदगी जीने वाले संविद ने देशवासियों को अपनी जीत का जोरदार जश्न मनाने के कई कारण दिए हैं. नवंबर आते ही टोक्यो में होने वाले अंतरराष्ट्रीय बधिर ओलंपिक में हिस्सा लेने वाला यह खामोश योद्धा आपको खुश होने के और भी कई कारण दे सकता है.

बहांगा ब्लॉक की नुआपुर पंचायत के एक गरीब परिवार से सीतानाथ और मालती दास के घर जन्मे संविद ने जन्म से ही मूक-बधिर होने के बावजूद एक ऐसा रास्ता चुना जो आम लोगों के लिए नहीं था और टोक्यो में अंतरराष्ट्रीय बधिर ओलंपिक तक के अपने सफर में उन्होंने संघर्ष किया.

उनका परिवार भुवनेश्वर में अपने पिता की सेल्समैन की मामूली कमाई पर गुजारा करता है, जहां परिवार 25 साल पहले शिफ्ट हुआ था लेकिन 21 वर्षीय संविद ने किसी भी सीमा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. इसके बजाय उन्होंने जूडो का रास्ता अपनाया जो एक मार्शल आर्ट के रूप में अदम्य शक्ति और इच्छाशक्ति पर आधारित है.

Samvid Das
संविद दास (ETV Bharat)

समय के साथ संविद ने छोटे-छोटे कदम उठाए. ब्लॉक-स्तरीय टूर्नामेंट से लेकर जिला और राज्य चैंपियनशिप तक और अंतरराष्ट्रीय सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए. पिछले साल, मलेशिया के कुआलालंपुर में 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में, उन्होंने 73 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और देश को गौरवान्वित किया. हाल ही में उन्होंने कानपुर में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जिससे टोक्यो में होने वाले बधिर ओलंपिक खेलों में उनके लिए रास्ता खुल गया.

संविद से जब पूछा गया कि उन्हें प्रेरणा कहां से मिलती है, तो उन्होंने अपने दादा काशीनाथ दास की ओर इशारा किया. संविद के पहले गुरु काशीनाथ थे, जो एक पूर्व एथलीट थे और कभी ताइक्वांडो, जूडो और रग्बी खेलते थे लेकिन संसाधनों और पैसों की कमी के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा था.

काशीनाथ भावुक होकर कहते हैं, 'जब मैंने संविद की जूडो में रुचि देखी, तो मुझे लगा कि मेरा जुनून उनमें झलक रहा है चूंकि वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह संविद को चमकाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहते थे ताकि वह काशीनाथ के सामने न रुकें'.

संविद की बुनियादी ट्रेनिंग घर पर ही शुरू हुई. जब लड़के की क्षमता स्पष्ट हुई तो वह उसे राजधानी में भांजा कला मंडप के पास एक स्थानीय जूडो प्रशिक्षण केंद्र ले गए, जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई.

प्रशिक्षण हॉल में कोच गीतांजलि पांडा ने इस युवा लड़के की प्रतिभा को पहचाना और उसके जुनून और अनुशासन को देखते हुए उसे मुफ्त में प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया. गीतांजलि कहती हैं, 'वह अपने सामान्य साथियों से भी ज्यादा तेजी से सीखता है. वह रोज सात से आठ घंटे प्रशिक्षण लेता है और पूरी तरह केंद्रित रहता है. मुझे यकीन है कि वह टोक्यो में भारत का नाम रोशन करेगा'.

संविद थोड़ा निराश लग रहा है क्योंकि गरीबी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है. उसका परिवार पंजाब में उसके आगामी प्रशिक्षण शिविर और बाद में टोक्यो डेफलिंपिक के लिए यात्रा और आवास का खर्च वहन नहीं कर सकता. उसकी मां, मालती ने हाल ही में बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट सूर्यवंशी मयूर से मिलकर उसके यात्रा खर्च के लिए मदद मांगी'.

Samvid Das
संविद दास (ETV Bharat)

मालती कहती हैं, 'मलेशिया दौरे के लिए हमने दयालु लोगों की मदद से काम चलाया लेकिन जब भी वह चैंपियनशिप के लिए जाता है, हम उनसे मदद नहीं मांग सकते. अब उसका चयन ओलंपिक के लिए हो गया है लेकिन हमारे पास उसकी यात्रा का खर्च उठाने के साधन नहीं हैं. जिला मजिस्ट्रेट ने पहले उसकी एक चैंपियनशिप के लिए हमारी मदद की थी और उन्होंने इस बार भी हमारी मदद करने का वादा किया है. हमें उससे बहुत उम्मीदें हैं'.

पदक तालिका

कांस्य पदक: पिछले साल उसने कुआलालंपुर में 10वें एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स में 73 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जिससे उसके गांव और ब्लॉक का नाम दुनिया भर में रोशन हुआ.

ओलंपिक टिकट: हाल ही में उन्होंने कानपुर में राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में 71 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो डेफ ओलंपिक में अपना प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया.

खेलों के अलावा संविद एक कुशल चित्रकार भी हैं और उत्कृष्ट कृतियां गढ़ने में अपना अच्छा-खासा समय बिताते हैं. बोलने और सुनने की शक्ति से वंचित रहने वाले संविद में प्रतिभा का ऐसा भंडार है जिसने उन्हें सफलता दिलाई है और आगे भी कई उपलब्धियां हासिल करने में मदद की है.

ये खबर भी पढें : हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

