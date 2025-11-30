ETV Bharat / sports

भारत-दक्षिण अफ्रीका टीमों का ओडिया संस्कृति में होगा स्वागत, कटक में 9 दिसंबर को होगा टी20 मैच

कटक में इंडिया-साउथ अफ्रीका टी20 मैच के लिए इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें ओडिया कल्चरल के साथ टीम का स्वागत किया जाएगा.

India vs South Africa
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 30, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और साउथ अफ्रीका 9 दिसंबर को बाराबती स्टेडियम में होने वाले टी20 मैच के लिए पहुंचेंगे, जहां उन्हें ओडिया कल्चर की झलक देखने को मिलेगी. कटक रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर (RDC) गुहा पूनम तपस कुमार ने ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तैयारी मीटिंग के दौरान कहा कि, एयरपोर्ट से लेकर होटल और स्टेडियम तक खिलाड़ियों के स्वागत के लिए कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गनाइज किए जाएंगे.

सभी डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी रिपोर्ट RDC को सौंप दी है. मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर भीड़ को मैनेज करने के लिए कटक में एक फैन पार्क बनाया जाएगा. अधिकारियों ने जोर दिया है कि खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा सबसे जरूरी रहेगी.

India vs South Africa
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (ETV Bharat)

कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल, ग्रीन कॉरिडोर, भीड़ कंट्रोल और सुरक्षा इंतजामों की तैयारी कर रही है. फायर डिपार्टमेंट फायर सेफ्टी सिस्टम को मजबूत करेगा, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) टिकट काउंटर पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खास इंतजाम करेंगे. दर्शकों की हेल्थ सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी. अधिकारियों को मैच के दिन फ्लड लाइट्स को बैकअप के साथ चालू रखने और भुवनेश्वर से कटक तक बसों का आसान ऑपरेशन पक्का करने का निर्देश दिया गया है.

कटक RDC ने कहा, 'डिपार्टमेंट्स को स्टेडियम के अंदर सही सफाई, खाने की सप्लाई, सड़क की मरम्मत, बैरिकेड्स, कंट्रोल रूम, पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने का भी निर्देश दिया गया है'.मीटिंग में कटक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DCP, फायर ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी और OCA के प्रतिनिधि शामिल हुए.

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका से टी20 सीरीज खेलती हुई नजर आएगी. ये सीरीज टीम इंडिया के लिए फरवरी में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के मद्देनजर अहम साबित होने वाली है.

ये खबर भी पढ़ें : IND vs SA: रोहित-विराट की जोड़ी ने हासिल की खास उपलब्धि, तोड़ा सचिन और राहुल का महारिकॉर्ड

TAGGED:

IND VS SA T20
BARABATI STADIUM
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
INDIA VS SOUTH AFRICA T20

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.