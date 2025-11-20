ETV Bharat / sports

रांची में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वनडे मुकाबला, इस तारीख से मिलेगी टिकट, मैच देखने आएं तो इन बातों का रखें ख्याल

रांची: भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में एक रहे महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट का महामुकाबला होने जा रहा है. जेएससीए प्रबंधन ने इस मैच को यादगार बनाने की पूरी तैयारी की है. इसमें आधुनिक सुविधाएं, इनडोर प्रैक्टिस पिचेस और शैडो-फ्री डिजाइन शामिल हैं. वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.



जेएससीए स्टेडियम में 40 हजार दर्शकों की क्षमता है. लिहाजा मैच के मद्देनजर तमाम छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखा जा रहा है. ताकि दर्शकों को किसी तरह की परेशानी ना हो. जेएससीए प्रबंधन ने मीडिया के मार्फत दर्शकों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिनको फॉलो करना अनिवार्य है. सुरक्षा कारणों से खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से सीधे होटल लाया जाएगा, जहां उनका स्वागत किया जाएगा. सुरक्षा से जुड़ी तमाम व्यवस्था जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी.

जानकारी देते जेएससीए अध्यक्ष (ईटीवी भारत)



जेएससीए प्रबंधन का दर्शकों से आग्रह

जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने दर्शकों को कुछ सुझाव दिए हैं. उन्होंने कहा है कि मैच के दौरान पानी की बोतल के अलावा किसी भी तरह के खाद्य पदार्थ की इंट्री पर रोक होती है. इसके बावजूद लोग पानी की बोतल ले जाने की जिद करते हैं. इससे अव्यवस्था होती है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक टिकट पर सिर्फ एक इंट्री होनी है. लेकिन कई लोग छोटे बच्चों को गोद में लेकर इंट्री करना चाहते हैं. इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं है. इसके साथ ही इस बात की ध्यान रखना है कि टिकट पर दर्ज विंग (इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ) के हिसाब से संबंधित कतार में खड़ा होना है. उन्होंने कहा कि अक्सर कई दर्शक दूसरे विंग की कतार में खड़े हो जाते हैं और इंट्री के लिए जिद करने लगते हैं, जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता है.



कब से मिलेगी टिकट