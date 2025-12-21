टेस्ट क्रिकेट में पहली बार! ओपनिंग जोड़ी ने दोनों पारियों में शतक जड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
NZ vs WI 3rd Test: वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है. वेस्टइंडीज को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए 462 रनों का लक्ष्य मिला है और आखिरी दिन उनको 419 रन और बनाने हैं जबकि उसके 10 विकेट शेष हैं. क्योंकि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने बिना कोई विकेट खोए 43 रन बना लिए हैं.
इस मैच में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम ने ढेर सारे रन बनाकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. इतना ही नहीं, कॉनवे एक अनोखा कारनामा करने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज भी बन गए.
A special few days for our openers 🥹— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 21, 2025
First time in history both openers have scored centuries in both innings of a Test Match.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/KQxoxJxpiv
लैथम और कॉन्वे का वर्ल्ड रिकॉर्ड
कॉनवे और लैथम की जोड़ी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक बनाने वाली पहली सलामी जोड़ी बन गई. बे ओवल की सपाट पिच पर, लैथम ने पहली पारी में 137 रन बनाए, जबकि उनके सलामी जोड़ीदार ने 227 रन बनाए. इसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने दूसरी पारी में भी अपना स्कोरिंग मोमेंटम जारी रखा और लैथम ने 101 रन बनाए, जबकि कॉनवे ने 139 गेंदों में 100 रन बनाए. यह शतक कॉनवे का टेस्ट क्रिकेट में सातवां शतक था, जो उच्चतम स्तर पर उनकी निरंतरता को और दिखाता है.
कॉनवे बने न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी
इसके अलावा कॉनवे एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक दोनों बनाने वाले पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन गए. साथ ही, वह ऐसा करने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए. इससे पहले ये कारनामा ब्रायन लारा, ग्राहम गूच, कुमार संगकारा, मार्नस लाबुशेन और शुभमन गिल अंजाम दे चुके हैं.
That's stumps on day four.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/NgKcUbygTP— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 21, 2025
न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे
न्यूजीलैंड पहले ही तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है, और माउंट माउंगानुई में जीत उन्हें सीरीज जिता देगी. दूसरी ओर, यह वेस्टइंडीज के लिए करो या मरो का मुकाबला है क्योंकि सीरीज हार से बचने के लिए उन्हें मैच जीतना होगा. कैरेबियन टीम चौथे दिन के आखिर में 43/0 पर है और मैच जीतने के लिए उसे 419 और रन चाहिए. हालांकि इस स्तर पर जीत की संभावना कम लग रही है, लेकिन ड्रॉ संभव लग रहा है.