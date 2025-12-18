ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड बैटर्स ने तोड़ा रोहित शर्मा का 6 साल पुराना महारिकॉर्ड

NZ vs WI 3rd Test: WTC में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड अब डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम के नाम दर्ज हो गई है.

डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम
डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 18, 2025

Updated : December 18, 2025

NZ vs WI 3rd Test: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच तीसरी टेस्ट मैच बे ओवल में खेला जा रहा है. पहले ही दिन डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. दोनों खिलाड़ियों शतकीय पारी खेली और पहले विकेट के लिए 323 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की. जिसके साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल के नाम था, जिन्होंने 2019 में विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले विकेट के लिए 317 रन बनाए थे. उस मैच को रोहित ने 176 रन और अग्रवाल ने 215 रन बनाए थे.

डेवोन कॉन्वे और टॉम लैथम के शतक
टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करने के बाद, मेजबान टीम ने शानदार शुरुआत की और पहले दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 334 रन बना लिए. कॉनवे 178 रन और नाइटवॉचमैन जैकब डफी 9 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि कप्तान टॉम लैथम दिन के आखिर में 137 रन बनाकर आउट हो गए.

कॉन्वे का ये छठा टेस्ट शतक था, उन्होंने 147 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की. जनवरी 2022 के बाद ये उनका पहला घरेलू शतक था, इससे पहले उन्होंने इस साल की शुरुआत में जिम्बाब्वे के खिलाफ 153 रन बनाए थे. वहीं दूसरी ओर लैथम ने अपना 15वां टेस्ट शतक पूरा किया. उन्होंने 264 गेंदों में 15 चौके और एक छक्का लगाया. उनको पहले दिन के आखिर में वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज केमार रोच आउट किया.

टेस्ट में न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी
इसके अलावा दोनों ओपनरों के बीच 323 रनों की ये साझेदारी न्यूजीलैंड के टेस्ट इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी थी. ब्लैक कैप्स की सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी 1972 में ग्लेन टर्नर और टेरी जार्विस के बीच जॉर्जटाउन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 387 रनों की आई थी.

बता दें कि तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड 1-0 से आगे है. सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था जबकि दूसरा टेस्ट न्यूजीलैंड के नाम रहा था.

संपादक की पसंद

