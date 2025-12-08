ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड को लाग बड़ा झटका, एक साथ तीन खिलाड़ी हुए सीरीज से बाहर

NZ vs WI 2nd Test 2025: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले न्यूजीलैंड टीम को बड़ा झटका लगा है.

NZ vs WI 2nd Test 2025
न्यूजीलैंड टेस्ट टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ vs WI 2nd Test 2025: न्यूजीलैंड इस समय वेस्टइंडीज की तीन मैचों की टेस्ट सीरीज की मेजबानी कर रहा है. पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने दो दिन और 163 ओवर तक बल्लेबाजी करके शानदरा डॉ खेला था. दूसरा टेस्ट 10 दिसंबर से खेला जाएगा. उससे पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के तीन खिलाड़ी चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं.

तेज गेंदबाज मैट हेनरी (पिंडली) और नाथन स्मिथ (साइड) पहले टेस्ट के दौरान क्राइस्टचर्च में चोटिल हो गए थे, जबकि मुख्य ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर अभी तक अपनी ग्रोइन की समस्या से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. जिसकी वजह से वो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा?
बोर्ड ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क आज सुबह वेलिंगटन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले टीम में शामिल होंगे. मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और मिशेल सेंटनर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं. इन खिलाड़ियों को बहुत जल्द वापस देखने का इंतजार है.'

इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका
पहले टेस्ट के पहले दिन हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के बाद विकेटकीपर की पहली पसंद टॉम बलेंडेल भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह कीपर-बल्लेबाज मिच हे को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में डेब्यू करने की संभावना है, जबकि न्यूजीलैंड स्टार ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स को भी टीम में शामिल कर सकता है क्योंकि वह अपनी चोट की समस्याओं से उबरकर वापस आ रहे हैं.

हेनरी और स्मिथ की गैरमौजूदगी में उनकी गेंदबाजी यूनिट में भी बदलाव की जरूरत होगी, बैक-अप तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर का वेलिंगटन में खेलना लगभग तय है, जबकि बिना डेब्यू किए माइकल रे और क्रिस्टियन क्लार्क टीम में शामिल हो गए हैं.

न्यूजीलैंड टीम

टॉम लैथम (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फाउलक्स, मिच हे, डेरिल मिशेल, माइकल रे, रचिन रवींद्र, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग

ये भी पढ़ें

वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ, टूटे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

TAGGED:

NZ VS WI 2ND TEST 2025
NEW ZEALAND WEST INDIES TEST 2025
NEW ZEALAND THREE PLAYERS RULED OUT
NZ VS WI 2ND TEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.