ETV Bharat / sports

वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ, टूटे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड

West Indies Historic Test Draw: वेस्टइंडीज ने क्राइस्टचर्च में 163.3 ओवर तक बल्लेबाजी करके शानदार टेस्ट ड्रॉ कराया.

टेस्ट में चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर
टेस्ट में चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 6, 2025 at 3:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ vs WI 1st Test: वेस्टइंडीज ने शनिवार, 6 दिसंबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी करके ऐतिहासिक ड्रॉ कराने में सफल रहा. कैरेबियाई टीम ने चौथे और पांचवें दिन मैराथन प्रयास करते हुए दो दिनों में 163.3 ओवर तक बल्लेबाजी की और 531 रनों के विशाल लक्ष्य के जवाब में 6 विकेट पर 457 रन बनाए.

दो खिलाड़ियों की मैराथन पारी
इस मैच को ड्रॉ कराने का पूरा क्रेडिट तेज गेंदबाज केमार रोच और बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स को जाता है. तेज गेंदबाज केमार रोच (58*) ने 86 टेस्ट मैचों में अपनी सर्वश्रेष्ठ पारी खेली और पांचवें दिन ने 282 मिनट तक बल्लेबाजी करते हुए 233 गेंदों का सामना किया. दोनों ने 7वें विकेट के लिए 180 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी के लिए 409 बॉल खेले. जस्टिन ग्रीव्स ने 388 बॉल पर 202 रन बनाए, जो उनके टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी है.

एक समय तो वेस्टइंडीज 531 रनों के विशाल लक्ष्य को हासिल करने की स्थिति में था, लेकिन आखिरी घंटों में सतर्क रवैया अपनाने का मतलब था कि उन्होंने ड्रॉ को ध्यान में रखते हुए अपना तरीका बदल दिया. मेहमान टीम पहली पारी में सिर्फ 75.4 ओवर में 167 रन पर ऑल आउट हो गई थी.

जस्टिन ग्रीव्स चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे वेस्ट इंडियन
जस्टिन ग्रीव्स चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे वेस्ट इंडियन (AP PHOTO)

वेस्टइंडीज का शानदर कम्बैक
कम स्कोर पर ऑल आउट होने के कारण, न्यूजीलैंड को 64 रनों की बढ़त मिली, क्योंकि उन्होंने पहली पारी में 231 रन बनाए थे. इसके बाद मेजबान टीम ने दूसरी पारी में 466/8 रन बनाए, जिससे वेस्टइंडीज को 531 रनों का विशाल लक्ष्य मिला.

विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में लड़खड़ा गई और 72 के स्कोर पर अपने 4 विकेट खोकर मुश्किल में पड़ गई, और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. लेकिन शाई होप, जस्टिन ग्रीव्स और केमार रोच के मिले-जुले प्रयास ने मैच का रुख पलट दिया, और वेस्टइंडीज मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा.

शाई होप ने आउट होने से पहले 234 गेंदों में 140 रन बनाए. जस्टिन ग्रीव्स ने 388 गेंदों में नाबाद 202 रनों की मैराथन पारी खेली. केमार रोच ने 233 गेंदों में 58 रनों की शानदार पारी खेली, जो उनका पहला टेस्ट अर्धशतक था. इसकी वजह से पिछले दो दिनों में कई रिकॉर्ड भी टूटे.

वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ
वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ (AP PHOTO)

टेस्ट में चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर
457/6 किसी भी टीम द्वारा पांच दिन के टेस्ट में बनाया गया चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले इंग्लैंड ने 1939 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 654/5 का स्कोर किया था. लेकिन यह एक टाइमलेस टेस्ट था.

पांचवें विकेट से नीचे चौथी पारी की सबसे लंबी पार्टनरशिप
ग्रीव्स और रोच कुल 409 गेंदों तक क्रीज पर रहे, और एक ड्रॉ टेस्ट की चौथी पारी में पांचवें विकेट के लिए सबसे लंबी 180 रनों की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया.

चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाले चौथे वेस्ट इंडियन
जस्टिन ग्रीव्स अब अपने देश के चौथे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने चौथी पारी में दोहरा शतक बनाया है. उनका दोहरा शतक एक ड्रॉ टेस्ट की चौथी पारी में एकमात्र नाबाद पारी है. इससे पहले वेस्टइंडीज के जार्ज हेडली, गॉर्डन ग्रीनिज और कायल मायर्स ये कारनामा कर चुके हैं. इसके अलावा ग्रीव्स टेस्ट इतिहास में मैच की चौथी पारी में दोहरा शतक बनाने वाले सिर्फ सातवें खिलाड़ी हैं.

200 से ज्यादा गेंद खेलने वाला पहला टेलेंडर (नंबर 8-11)
केमार रोच एक टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए चौथी पारी में 200 से ज्यादा गेंद खेलने वाले पहले टेलेंडर (नंबर 8-11) बन गए हैं.

ये भी पढ़ें

IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को किया क्लीन स्वीप, मेहमान को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से दी मात

TAGGED:

NZ VS WI 1ST TEST
WEST INDIES NEW ZEALAND TEST DRAW
HISTORIC TEST DRAW
ऐतिहासिक टेस्ट ड्रॉ
WEST INDIES HISTORIC TEST DRAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.