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NZ vs IND: न्यूजीलैंड ने टी20 स्क्वाड का किया ऐलान, टीम में 7 तेज गेंदबाज को किया गया शामिल

New Zealand T20 Squad: न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. जिसमें तेज गेंदबाज एडम मिल्ने की एक साल बाद वापसी हुई है. जब कि कुछ दिन पहले चोटिल हुए रचिन रविंद्र टीम में नहीं चुने गए हैं. मिचेल सैंटनर टीम की कप्तानी करेंगे. यह सीरीज 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी.

16 खिलाड़ियों में 7 तेज गेंदबाज शामिल

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण को काफी मजबूत किया है. बोर्ड ने 16 खिलाड़ियों की टीम में 7 प्रमुख तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, एडम मिल्ने और नाथन स्मिथ के नाम शामिल हैं. हेड कोच रॉब वॉल्टर का कहना है कि वर्कलोड मैनेज करने के लिए सात तेज गेंदबाजों को टीम में शामिल किया गया है.

रचिन रविंद्र टीम से बाहर (IANS)

रचिन रविंद्र टीम से बाहर

ऑलराउंडर रचिन रविंद्र कंधे की चोट के कारण इस सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. रविंद्र एक प्रोमो शूट के दौरान चोटिल हो गए थे. उनके ठीक होने में अभी लगभग छह हफ्ते लगने की उम्मीद है. उनका लक्ष्य 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होने वाली भारत के खिलाफ ODI सीरीज के लिए उपलब्ध होना है. हेड कोच रॉब वाल्टर को उम्मीद है कि रविंद्र वनडे सीरीज के लिए फिट हो जाएंगे.