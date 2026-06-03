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टीम इंडिया 6 साल बाद इस देश में खेलेगी टेस्ट मैच, जानें कब शुरू होगा मुकाबला?

टीम इंडिया ( IANS )

हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने इंटरनेशनल घरेलू सीजन की घोषणा कर दी है. जिसमें इस साल के आखिर में 22 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक भारत का ब्लॉकबस्टर तीन-फॉर्मेट का दौरा भी शामिल है. इस दौरान 40 दिनों में 12 मैच खेले जाएंगे. जिसमें 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. यह न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पुरुषों की द्विपक्षीय इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज होगी. क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेल संबंधों के 100 साल पूरे हो रहे हैं. कब शुरू होगी सीरीज?

यह 40 दिनों का दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होगी, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज (जिसमें पांच T20I मैच शामिल हैं) के ठीक बाद होगी. सीरीज का समापन 1 दिसंबर को टेस्ट मैच के साथ होगा. ये दो मैचों की टेस्ट सीरीज दोनों टीमों के लिए ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालीफाई करने के लिहाज से भी बहुत अहम होगी. 5 टी20 मैच

इस सीरीज का आगाज टी20 मैच से होगा. जो 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक न्यूजीलैंड के अलग-अलग जगहों पर खेली जाएगी. 5 वनडे मैच

इसके बाद भारतीय टीम 4 से 15 नवंबर तक 5 वनडे मैच खेलेगी. 2 टेस्ट मैच

वनडे और टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमें दो टेस्ट मैच भी खेलेगी. पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर के बीच वेलिंगटन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा.