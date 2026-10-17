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BCCI ने एक टूर के 5 टीमों का किया ऐलान, देखें फुल स्क्वाड और सीरीज का पूरा शेड्यूल

BCCI ने एक टूर के 5 टीमों का किया ऐलान ( IANS )

India tour of New Zealand 2026: टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के दौरे पर जाएगी. जहां उनको तीनों फॉर्मेट में कुल 12 मैच खेलने हैं. ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट इतिहास की सबसे लंबी घरेलू सीरीज होने वाली है. भारत का ये न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से टी20 सीरीज के साथ शुरू होगा और 1 दिसंबर को टेस्ट सीरीज के साथ खत्म होगा.

इस ऐतिहासिक दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने तीनों फॉर्मेट के लिए 5 स्क्वाड का ऐलान किया है. जिसमें टी20, टेस्ट और वनडे के लिए दो स्क्वाड शामिल हैं. इसके अलावा बोर्ड भारत 'ए' के भी स्क्वाड का ऐलान किया है. जो टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड की ए टीम से तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलेंगे.

NZ vs IND टी20 सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से एक नवंबर तक खेली जाएगी. टी20 स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव. NZ vs IND टी20 शेड्यूल पहला टी20: 22 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)

दूसरा टी20: 24 अक्टूबर (क्राइस्टचर्च)

तीसरा टी20: 27 अक्टूबर (वेलिंगटन)

चौथा टी20: 30 अक्टूबर (ऑकलैंड)

पांचवां टी20: 1 नवंबर (हैमिल्टन) ये पांचों मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरु होंगे. जिसे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव पर देखा जा सकता है. NZ A vs IND A सीरीज

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड टूर के लिए इंडिया ए टीम का भी ऐलान किया है. जो न्यूजीलैंड की ए टीस से तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलेगी. इंडिया A स्क्वाड

यशस्वी जायसवाल, लोकेश राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्र (शुरुआती दो मैच के लिए). NZ A vs IND A सीरीज का शेड्यूल पहला मैच 24 से 28 अक्टूबर (लिंकन)

दूसरा मैच 31 अक्टूबर से 3 नवंबर (लिंकन)

तीसरा मैच 7 से 10 नवंबर (लिंकन)