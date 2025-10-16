48 घंटा पहले इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिली जगह
NZ vs ENG 1st T20: इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीमित ओवरों की सीरीज 18 अक्टूबर से शुरू होने वाली है.
Published : October 16, 2025 at 3:34 PM IST
हैदराबाद: इंग्लैंड क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां वो तीन टी20 और तीन वनडे मैच खेलने वाली है. पहला टी20 मैच इस शनिवार 18 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाना है. जिसके लिए 48 घंटा पहले ही इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है.
टीम की कमान इस साल की शुरुआत में सीमित ओवरों के कप्तान बनाए गए हैरी ब्रुक संभालेंगे. जबकि फिल साल्ट और जोस बटलर पारी की शुरुआत करेंगे. होनहार युवा खिलाड़ी जैकब बेथेल को मध्यक्रम में रखा गया है. टॉम बैंटन भी टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं और सैम कुरेन और जॉर्डन कॉक्स के साथ मिलकर मध्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं. ब्रायडन कार्स और ल्यूक वुड तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे, जबकि लियाम डॉसन और आदिल राशिद की मौजूदगी इंग्लैंड को दो कुशल स्पिनर प्रदान करती है.
पहले टी20 मैच के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन
फिल साल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक (कप्तान), टॉम बैंटन, सैम कुरेन, जॉर्डन कॉक्स, ब्रायडन कार्स, लियाम डॉसन, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.
इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड सीमित ओवरों की सीरीज
दोनों टीमें के बीच कुल 6 सीमित ओवरों के मैच खेले जाने हैं. पहले तीन टी20 मैच खेले जाएंगे. जिसका पहला मैच 18 अक्टूबर को खेला जाएगा, जबकि दूसरा 20 को और तीसरा 23 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस्का बाद तीन मैच की वनडे सीरीज 26 अक्टूबर से शुरू होगी. जिसका आखिरी मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा.
न्यूजीलैंड ने टी20 स्क्वाड का किया ऐलान
न्यूजीलैंड ने भी इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू टी20 सीरीज के लिए अपनी टीम की घोषणा की, जिसमें कप्तान मिशेल सैंटनर और ऑलराउंडर रचिन रवींद्र की वापसी हुई है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रवींद्र की जगह अंतिम समय में शामिल किए जाने पर प्रभावित करने वाले जिमी नीशम को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में चुना गया है, उनके साथ जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी और काइल जैमीसन जैसे तेज गेंदबाज भी शामिल हैं.
सेंटनर के साथ स्पिन विभाग में माइकल ब्रेसवेल शामिल होंगे, जबकि ईश सोढ़ी पिछली टीम में नहीं थे। विकेटकीपर टिम सीफर्ट विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई बल्लेबाजी इकाई में शामिल होंगे.
न्यूजीलैंड की टीम
मिशेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, टिम सीफर्ट.