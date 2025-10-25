न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से काइल जैमीसन हुए बाहर
NZ vs ENG ODI Series: टी20 सीरीज के बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड 26 अक्टूबर से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत करेंगे.
Published : October 25, 2025 at 1:40 PM IST
हैदराबाद: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन शनिवार को बे ओवल में अभ्यास के दौरान बायीं ओर अकड़न महसूस करने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.
न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने पुष्टि की है कि 30 वर्षीय जैमीसन आगे की जांच के लिए आज दिन में क्राइस्टचर्च स्थित अपने घर लौटेंगे. संचालन संस्था ने यह भी कहा कि वे नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए जैमीसन की वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं.
मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने एक बयान में कहा, 'काइल को आज गेंदबाजी करने के बाद अपनी पसली में कुछ अकड़न महसूस हुई और हम गर्मियों के इस समय में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे. हमें लगा कि उनके लिए इस वनडे सीरीज से बाहर रहना और 5 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए खुद को तैयार करने का पूरा मौका देना ही बेहतर होगा.' वाल्टर ने यह भी कहा कि शनिवार को फोर्ड ट्रॉफी एकदिवसीय प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के समापन के बाद वनडे टीम में जैमीसन के प्रतिस्थापन की पुष्टि की जाएगी.
न्यूजीलैंड और इंग्लैंड रविवार 26 अक्टूबर को टॉरंगा के बे ओवल में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद क्रमशः 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को हैमिल्टन और वेलिंगटन में मैच खेले जाएंगे. इंग्लैंड ने इससे पहले तीन मैचों की टी20 श्रृंखला 1-0 से जीती थी, जिसमें दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे.
वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमों का स्क्वाड
न्यूजीलैंड: मिशेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, केन विलियमसन और विल यंग
इंग्लैंड: हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट, जेमी स्मिथ और ल्यूक वुड