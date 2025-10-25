ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से काइल जैमीसन हुए बाहर

हैदराबाद: न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन शनिवार को बे ओवल में अभ्यास के दौरान बायीं ओर अकड़न महसूस करने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने पुष्टि की है कि 30 वर्षीय जैमीसन आगे की जांच के लिए आज दिन में क्राइस्टचर्च स्थित अपने घर लौटेंगे. संचालन संस्था ने यह भी कहा कि वे नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए जैमीसन की वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं.

मुख्य कोच रॉब वाल्टर ने एक बयान में कहा, 'काइल को आज गेंदबाजी करने के बाद अपनी पसली में कुछ अकड़न महसूस हुई और हम गर्मियों के इस समय में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे. हमें लगा कि उनके लिए इस वनडे सीरीज से बाहर रहना और 5 नवंबर से ऑकलैंड में शुरू होने वाले वेस्टइंडीज दौरे के लिए खुद को तैयार करने का पूरा मौका देना ही बेहतर होगा.' वाल्टर ने यह भी कहा कि शनिवार को फोर्ड ट्रॉफी एकदिवसीय प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के समापन के बाद वनडे टीम में जैमीसन के प्रतिस्थापन की पुष्टि की जाएगी.