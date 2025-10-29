ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड से मिली करारी हार से कप्तान हैरी ब्रूक निराश, इंग्लैंड पर क्लीन स्वीप का मंडराया खतरा

NZ vs ENG दूसरा वनडे मैच ( AP PHOTO )