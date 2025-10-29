ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड से मिली करारी हार से कप्तान हैरी ब्रूक निराश, इंग्लैंड पर क्लीन स्वीप का मंडराया खतरा

NZ vs ENG 2nd ODI: दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पांच विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली.

NZ vs ENG 2nd ODI
NZ vs ENG दूसरा वनडे मैच (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

NZ vs ENG 2nd ODI: इंग्लैंड से टी20 सीरीज 1- 0 से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने तीन वनडे मैचों की सीरीज को एक मैच शेष रहते ही अपने नाम कर ली. दूसरे वनडे मैच में 176 रनों के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 101 गेंदें और पांच विकेट बाकी रहते ही चेज कर लिया. इसके साथ मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली.

सीरीज हारने से हैरी ब्रूक निराश
यह 2008 के बाद घर पर इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की पहली द्विपक्षीय सीरीज जीत है. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने हार के बाद टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई, और कहा कि हमें शनिवार को और मजबूत और बेहतर होकर वापस आना होगा और उम्मीद है कि दुनिया की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद इन लड़कों के खिलाफ कम से कम एक जीत हासिल करेंगे. उन्होंने अच्छा खेला है, उन्होंने पहले दो मैचों में हमसे बेहतर खेला है. परिस्थितियां इंग्लैंड जैसी ही हैं.

उन्होंने आगे ये भी कहा कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी विकेट हैं, लेकिन आपको अपनी पारी के पहले दौर, पहली 15-20 गेंदों से गुजरना होता है और फिर आपको उसका फायदा उठाना होता है. हम वहां जाकर दुनिया का मनोरंजन करना चाहते हैं, यहां देख रहे सभी लोगों का मनोरंजन करना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ मैचों में ऐसा नहीं हो पाया है. उम्मीद है कि हम शनिवार को एक अच्छा मैच खेलेंगे.

बता दें कि ODI सीरीज का आखिरी मैच अभी खेला जाना बाकी है, इंग्लैंड उम्मीद करेगा कि वह सीरीज को जीत के साथ खत्म करे और क्लीन स्वीप से बचे, वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान सेटनर मेहमान टीम को क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगा.

NZ vs ENG दूसरा वनडे मैच
दूसरे वनडे मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इंग्लैंड को 36 ओवर में 175 रनों पर ही समेट दिया.जेमी ओवरटन इंग्लैंड के लिए 23 गेंदों में 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, उसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने 34 रन बनाए. कोई भी दूसरा बैट्समैन बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, जिसके कारण इंग्लैंड कम टोटल पर ऑल आउट हो गई. ब्लेयर टिकनर ने चार विकेट लिए और अपने आठ ओवर में 4/38 का आंकड़ा दर्ज किया.

176 रन के टारगेट का पीछा करते हुए, मेजबान टीम को भी पावरप्ले में झटका लगा जब ओपनर विल यंग पहले ही ओवर में चार गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए. हालांकि, कीवी बैट्समैन ने अपना संयम बनाए रखा, रचिन रवींद्र (54) और केन विलियमसन (21) ने एक मजबूत पार्टनरशिप की.

विलियमसन के आउट होने के बाद भी, रवींद्र ने डेरिल मिशेल (56) के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े. इसके बाद कप्तान मिशेल सेंटनर (34) और डेरिल के बीच छठे विकेट के लिए 59 रन की पार्टनरशिप ने आसानी से 33.1 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बना लिए.

ये भी पढ़ें

ये भारत है, इस पर फाइन मत लगाओ! पूर्व मैच रेफरी ने BCCI पर लगाए गंभीर आरोप

शाहीन-बाबर और नसीम फ्लॉप, अपने ही घर में पाकिस्तान को दक्षिण अफ्रीका की बी टीम से मिली करारी हार

TAGGED:

NZ VS ENG 2ND ODI
ENGLAND NEW ZEALAND ODI SERIES
NEW ZEALAND BEAT ENGLAND
न्यूजीलैंड इंग्लैंड वनडे सीरीज
NZ VS ENG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पहलगाम आतंकी हमले पर UN रिपोर्ट को भारत ने किया खारिज, रोहिंग्या को लेकर कही गईं थी बातें

बुधवार को सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, रुपया मजबूत

महिला वर्ल्ड कप 2025 का पहला सेमीफाइनल आज, जानें मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी

इजराइल का गाजा पर हवाई हमला, 60 की मौत, वेंस बोले- युद्धविराम समझौता अभी भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.