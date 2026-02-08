ETV Bharat / sports

NZ vs AFG: न्यूजीलैंड की टी20 वर्ल्ड कप में धमाकेदार शुरुआत, अफगानिस्तान के खिलाफ किया सबसे बड़ा रन चेज

टिम सेफर्ट ने 42 गेंदों में तीन छक्कों की मदद से 65 रन और ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंद में 42 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन ने दो विकेट लिए. पिच पारंपरिक चेपॉक पिच जैसी नहीं थी जहां स्पिनर अच्छा प्रदर्शन करते थे, लेकिन पिच ने तेज गेंदबाजों को भी कुछ मदद दी.

इसके साथ उन्होंने T20I क्रिकेट में अफगानिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा सफल चेज का रिकॉर्ड भी बना दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था, जिन्होंने एशिया कप 2022 के दौरान अफगानिस्तान के खिलाफ 176 रन चेज किया था.

NZ vs AFG T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड ने सोमवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ग्रुप डी के मैच में अफगानिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया और 183 रनों के विशाल टारगेट को 13 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया.

न्यूजीलैंड ने पारी की शुरुआत में ही दो विकेट गंवा दिए और स्कोर 14/2 हो गया. हालांकि, सेफर्ट ने एक छोर से मोर्चा संभाला और सिर्फ 42 गेंदों में 65 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 74 रनों की साझेदारी की. ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली. दोनों ने मिलकर टीम को विरोधी टीम पर शानदार जीत दिलाने में मदद की.

अफगानिस्तान ने 182/6 रन बनाए

गुलबदीन नैब अफगान टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जिन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 63 रन बनाए. सेदिकुल्लाह अटल ने 29 रनों की पारी खेली जबकि रहमानुल्लाह गुरबाज ने 27 रनों का योगदान दिया. लॉकी फर्ग्यूसन ने दो विकेट लिए और अपनी तेज गति से विरोधी बल्लेबाजों को परेशान किया. मैट हेनरी, जैकब डफी और रचिन रवींद्र ने एक-एक विकेट लिया.

ग्रुप D को डेथ ग्रुप कहा जाता है

इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने ग्रुप D में टॉप पोजिशन हासिल कर ली है. इस ग्रुप में अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, कनाडा और यूएई जैसी टीमें भी हैं. इन टीमों में से सिर्फ दो टीमें ही सुपर 8 में आगे बढ़ेंगी. इसलिए, यह जीत ब्लैककैप्स के लिए बहुत जरूरी थी. अब उनके पास दो पॉइंट्स के साथ नेट रन रेट +1.162 हो गया है. अब अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका में से कोई एक ही सुपर 8 के लिए आगे बढ़ेगा, जब तक कि कोई बड़ा उलटफेर ना हो जाए.