NZ vs WI दूसरे टेस्ट में खिलाड़ी हुआ चोटिल, स्ट्रेचर पर ले जाया गया मैदान से बाहर

टिक्नर को ये चोट 67वें ओवर में फाइन लेग पर बाउंड्री रोकने की कोशिश में चोट लगी. उन्होंने बाउंड्री के पास पूरी लंबाई में डाइव लगाते हुए जमीन पर गिर गए जिससे उनका कंधा बुरी तरह से जख्मी हो गया. उसके बाद न्यूजीलैंड कैंप और वेन्यू के मेडिकल स्टाफ ने बाउंड्री के किनारे उनका इलाज किया, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया. रिपोर्ट के अनुसार, बाद में उन्हें स्कैन के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

वेलिंगटन: पहले से ही चोटिल खिलाड़ियों से जूझ रही न्यूजीलैंड की टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया. टीम में तीन साल बाद वापसी करने वाला तेज गेंदबाज ब्लेयर टिक्नर को फील्डिंग करते समय बाएं कंधे में जबरदस्त चोट लगी, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया.

चोट से कई खिलाड़ी पहले हो चुके हैं बाहर

टिक्नर दूसरे टेस्ट के पहले दिन सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे, उन्होंने चार विकेट लिए. टिक्नर को यह चोट ऐसे समय लगी है जब न्यूजीलैंड पहले ही मैट हेनरी, मिशेल सेंटनर और नाथन स्मिथ को अपनी-अपनी चोटों के कारण बाकी टेस्ट सीरीज के लिए खो चुका है. हेनरी (पिंडली में चोट) और स्मिथ (साइड स्ट्रेन) को क्राइस्टचर्च में ड्रॉ हुए पहले टेस्ट के दौरान चोट लगी थी, जबकि सेंटनर (कमर में चोट) मैच से पहले ही बाहर हो गए थे. विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें पिछले हफ्ते क्राइस्टचर्च में पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करते समय चोट लगी थी.

टीम में हुए 5 बदलाव

न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में पांच बदलाव किए, जिसमें मिशेल हे और माइकल रे ने टेस्ट डेब्यू किया. हे ने घायल टॉम ब्लंडेल की जगह विकेटकीपिंग की, जबकि सीमर रे ने घायल हेनरी की जगह न्यूजीलैंड के लिए अपना पहला मैच खेला. डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स और टिक्नर को स्मिथ, माइकल ब्रेसवेल और विल यंग की जगह टीम में शामिल किया गया.

NZ vs WI दूसरे टेस्ट का पहला दिन

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए टिक्नर के 4-32 और रे के 3-66 की बदौलत वेस्टइंडीज को पहली पारी में 75 ओवर में 205 रन पर ही समेट दिया. न्यूजीलैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 24 रन बना लिए हैं. दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ रहा था.