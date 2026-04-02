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IPL खेलने की परमीशन लेने कोर्ट पहुंचा खिलाड़ी, बोर्ड ने NOC देने से किया था इनकार

Nuwan Thushara IPL 2026: श्रीलंका के गेंदबाज ने IPL खेलने की अनुमति मांगने के लिए कोर्ट का रुख किया है.

श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषार
श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषार (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 7:35 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल 28 मार्च से शुरू हो गई है. इस लीग में हर किसी को खेलने का मौका नहीं मिल पाता है. लेकिन जिस किसी को भी खेलने का मौका मिलता है तो वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है. इस लीग से खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम में जगह भी बनाते हैं और साथ में अच्छी खासी रकम भी जमा करते हैं, क्योंकि उनको करोड़ों में खरीदा जाता है.

IPL खेलने के लिए कोर्ट से मांगी मदद
लेकिन जब उन खिलाड़ियों को उनके बोर्ड द्वारा इस लीग में खेलने से रोका जाता है तो फिर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं और कोर्ट का रुख करके इस लीग में खेलने की परमीशन मांगते हैं. ऐसा ही एक मामला श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषार के साथ हुआ है. जिनको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने से इनकार कर दिया.

जिसके बाद तेज गेंदबाज ने आईपीएल के मौजूदा सत्र में खेलने के लिए गुरुवार को अदालत का रुख किया है. उन्होंने कोलंबो जिला न्यायालय में मामला दायर कर श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) को एनओसी जारी करने का आदेश देने की मांग की है. इस मामले की सुनवाई 9 अप्रैल को होगी.

श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषार
श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान तुषार (IANS)

नुवान तुषारा ने क्या कहा?
रिपोर्ट के अनुसार नुवान तुषारा ने दलील दी है कि बोर्ड के साथ उनका अनुबंध 31 मार्च को समाप्त हो गया था और वह इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. इसके अलावा उन्होंने बोर्ड को अपना अंतरराष्ट्रीय करियर समाप्त करने की अपनी इच्छा के बारे में भी बता दिया था. इसलिए फिटनेस टेस्ट में असफल होने के कारण एनओसी नहीं देने के फैसले को अदालत को रद्द कर देना चाहिए. तुषारा ने अपनी दलील में ये भी कहा कि उनकी फिटनेस का स्तर कभी भी कम नहीं पाया गया और उन्हें पहले भी बोर्ड ने इसी तरह के फिटनेस स्तर पर खेलने की अनुमति दी थी.

तुषारा को आरसीबी ने खरीदा था
बता दें कि नुवान तुषारा को आरसीबी ने 2025 में 1.6 करोड़ रुपये में खरीदा था. वो 2022 से अपने देश के लिए 30 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं. कुल मिलाकर वो 137 टी20 मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 21.25 के औसत से 174 विकेट लिए हैं.

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