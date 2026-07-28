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National Ranking Archery Tournament : जूनियर वर्ग के मुकाबलों में युवा तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन, शीतल देवी को रजत पदक

जयपुर : भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता-2026 के चौथे दिन जूनियर वर्ग के मेडल मुकाबले अत्यंत रोमांचक रहे. देशभर से आए युवा तीरंदाजों ने सटीक निशानेबाजी और शानदार खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. दिनभर चले मुकाबलों में कई मैच अंतिम क्षणों तक रोमांच से भरपूर रहे और खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली.

राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि जूनियर वर्ग के मुकाबलों में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बनता था. प्रत्येक खिलाड़ी राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन और पदक जीतने के उद्देश्य से पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरा. प्रतियोगिता का संचालन भारतीय तीरंदाजी संघ के तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप किया गया.

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शीतल देवी को रजत पदक : सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि सबसे बड़ा आकर्षण पैरालंपिक पदक विजेता एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित शीतल देवी का मुकाबला रहा. उन्होंने सामान्य वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया. शीतल देवी को खेलते देखने के लिए स्थानीय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह दिखाई दिया. दर्शकों ने पूरे मुकाबले के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भारतीय तीरंदाजी के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में लगातार राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन से प्रदेश में तीरंदाजी खेल को नई गति मिलेगी और अधिक से अधिक युवा इस खेल की ओर आकर्षित होंगे.

जूनियर कंपाउंड पुरुष