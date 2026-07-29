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नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, सब-जूनियर वर्ग की कंपाउंड एवं रिकर्व स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड पूरे

जयपुर : भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट-2026 के पांचवें दिन सब-जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ. जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज पर देशभर के विभिन्न राज्यों से आए तीरंदाजों ने कंपाउंड एवं रिकर्व स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. पूरे दिन चले मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.

राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि सब-जूनियर वर्ग के रिकर्व एवं कंपाउंड बालक और बालिका वर्ग के क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किए गए. प्रत्येक स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष-16 खिलाड़ियों ने एलिमिनेशन राउंड के लिए स्थान सुनिश्चित किया. प्रतियोगिता के अंतिम दिन इन खिलाड़ियों के बीच नॉकआउट एवं मेडल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके आधार पर स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं का निर्णय होगा.

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सब-जूनियर वर्ग ही भारतीय तीरंदाजी का भविष्य : गुर्जर ने बताया कि देशभर के विभिन्न राज्यों, खेल बोर्ड्स एवं अकादमियों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. कम उम्र में खिलाड़ियों का तकनीकी कौशल, आत्मविश्वास और सटीक निशाने यह दर्शाते हैं कि भारत का तीरंदाजी भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है. राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह खंगारोत ने कहा कि सब-जूनियर वर्ग ही भारतीय तीरंदाजी का भविष्य हैं.

जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वही आने वाले वर्षों में भारत का प्रतिनिधित्व एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर करेंगे. राजस्थान तीरंदाजी संघ ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतिम दिन सब-जूनियर वर्ग के एलिमिनेशन एवं मेडल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें देशभर के सर्वश्रेष्ठ युवा तीरंदाज राष्ट्रीय रैंकिंग अंक एवं पदकों के लिए आमने-सामने होंगे.