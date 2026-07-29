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नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, सब-जूनियर वर्ग की कंपाउंड एवं रिकर्व स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड पूरे

प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों के बीच नॉकआउट एवं मेडल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके आधार पर स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं का निर्णय होगा.

नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता
नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 29, 2026 at 10:32 AM IST

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जयपुर : भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट-2026 के पांचवें दिन सब-जूनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ. जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज पर देशभर के विभिन्न राज्यों से आए तीरंदाजों ने कंपाउंड एवं रिकर्व स्पर्धाओं के क्वालिफिकेशन राउंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. पूरे दिन चले मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.

राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि सब-जूनियर वर्ग के रिकर्व एवं कंपाउंड बालक और बालिका वर्ग के क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किए गए. प्रत्येक स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष-16 खिलाड़ियों ने एलिमिनेशन राउंड के लिए स्थान सुनिश्चित किया. प्रतियोगिता के अंतिम दिन इन खिलाड़ियों के बीच नॉकआउट एवं मेडल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके आधार पर स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक विजेताओं का निर्णय होगा.

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सब-जूनियर वर्ग ही भारतीय तीरंदाजी का भविष्य : गुर्जर ने बताया कि देशभर के विभिन्न राज्यों, खेल बोर्ड्स एवं अकादमियों से आए प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं. कम उम्र में खिलाड़ियों का तकनीकी कौशल, आत्मविश्वास और सटीक निशाने यह दर्शाते हैं कि भारत का तीरंदाजी भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है. राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह खंगारोत ने कहा कि सब-जूनियर वर्ग ही भारतीय तीरंदाजी का भविष्य हैं.

जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, वही आने वाले वर्षों में भारत का प्रतिनिधित्व एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर करेंगे. राजस्थान तीरंदाजी संघ ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतिम दिन सब-जूनियर वर्ग के एलिमिनेशन एवं मेडल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें देशभर के सर्वश्रेष्ठ युवा तीरंदाज राष्ट्रीय रैंकिंग अंक एवं पदकों के लिए आमने-सामने होंगे.

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सब-जूनियर कंपाउंड बालक (टॉप-16 क्वालीफायर)

  1. श्रेयश सतीश मुंडे (महाराष्ट्र) – 708 अंक
  2. कोंगब्रैलाटपम पुनंदा शर्मा (मणिपुर) – 707 अंक
  3. लवप्रीत सिंह (हरियाणा) – 707 अंक
  4. आर्यन पारीक (राजस्थान) – 704 अंक
  5. आदित्य भाटी (राजस्थान) – 703 अंक
  6. भूवन साकेत कोटा (तेलंगाना) – 702 अंक
  7. वसु यादव (राजस्थान) – 701 अंक
  8. स्वरित राजन धवन (महाराष्ट्र) – 701 अंक
  9. गुरेकमवीर सिंह (पंजाब) – 698 अंक
  10. उज्ज्वल शर्मा (जम्मू-कश्मीर) – 697 अंक
  11. अंश (पंजाब) – 696 अंक
  12. शिवम रावत (हरियाणा) – 695 अंक
  13. नवजोत सिंह (पंजाब) – 693 अंक
  14. अभिजीत सिंह (पंजाब) – 693 अंक
  15. करमन सिंह नागरा (पंजाब) – 692 अंक
  16. सैराज नितिन आघाओ (महाराष्ट्र) – 692 अंक

सब-जूनियर रिकर्व बालक (टॉप-16 क्वालीफायर)

  1. अनुज कुमार (राजस्थान) – 685 अंक
  2. अभ्युदय अमोल पाखले (महाराष्ट्र) – 681 अंक
  3. समर्थ कुमार (बिहार) – 680 अंक
  4. रेवांश मनीष ठाकुर (महाराष्ट्र) – 677 अंक
  5. के. जे. धर्शन अभिनव (तमिलनाडु) – 675 अंक
  6. मयंक कुमार (हरियाणा) – 675 अंक
  7. अभिषेक (उत्तर प्रदेश) – 674 अंक
  8. अथर्व शर्मा (राजस्थान) – 674 अंक
  9. आदित्य जावा (राजस्थान) – 674 अंक (संयुक्त)
  10. हिमांशु शर्मा (एसपीएसबी) – 674 अंक (संयुक्त)
  11. आर्यन रमेश राठौड़ (महाराष्ट्र) – 673 अंक
  12. स्मरण सर्वेश (तमिलनाडु) – 673 अंक
  13. आदित्य शिवप्रसाद पवार (महाराष्ट्र) – 673 अंक
  14. आदित्यराज पगारे (महाराष्ट्र) – 673 अंक
  15. अद्रिता घोष (असम) – 672 अंक
  16. लौखन बोदरा (झारखंड) – 672 अंक

सब-जूनियर कंपाउंड बालिका (टॉप-16 क्वालीफायर)

  1. निष्ठा गुप्ता (उत्तर प्रदेश) – 704 अंक
  2. मीनल (दिल्ली) – 702 अंक
  3. एंजेल (हरियाणा) – 699 अंक
  4. वैदेही हिराचंद्र जाधव (महाराष्ट्र) – 699 अंक
  5. प्रप्ति बटब्याल (पश्चिम बंगाल) – 699 अंक
  6. लकीशा गहल्यान (दिल्ली) – 697 अंक
  7. श्रुष्टि विष्णु बोरसे (महाराष्ट्र) – 697 अंक
  8. चेतनाबेन साकरा रबारी (गुजरात) – 696 अंक
  9. धारा अमोल बिडकर (महाराष्ट्र) – 696 अंक
  10. परी ललित बट्टासे (महाराष्ट्र) – 694 अंक
  11. वीरावल्ली जोशिता (तेलंगाना) – 694 अंक
  12. मंडलूरु हरिणी रेड्डी (तेलंगाना) – 693 अंक
  13. साधना डी. (तमिलनाडु) – 692 अंक
  14. के. एस. व्हेनिसा श्री (तमिलनाडु) – 690 अंक
  15. वरुणी (हरियाणा) – 686 अंक
  16. जिया यादव (हरियाणा) – 684 अंक

सब-जूनियर रिकर्व बालिका (टॉप-16 क्वालीफायर)

  1. जन्नत (हरियाणा) – 667 अंक
  2. वेदिका विनोद वाघ (महाराष्ट्र) – 663 अंक
  3. श्रावस्ती निखिल गाडेकर (महाराष्ट्र) – 661 अंक
  4. पूजा (हरियाणा) – 658 अंक
  5. खुशी कुमारी (झारखंड) – 657 अंक
  6. लावण्या (हरियाणा) – 649 अंक
  7. सुनीता नाइक (ओडिशा) – 647 अंक
  8. श्रेया दहिया (हरियाणा) – 647 अंक
  9. दिशा उदय यादव (एसएससीबी) – 646 अंक
  10. धृति शर्मा (राजस्थान) – 645 अंक
  11. कोंडापवलुरी युक्ता श्री (आंध्र प्रदेश) – 644 अंक
  12. जाना कुमार (चंडीगढ़) – 642 अंक
  13. नवनीत (हरियाणा) – 641 अंक
  14. जापमन कौर भुल्लर (चंडीगढ़) – 641 अंक
  15. तादिबोइना व्यश्नवी (आंध्र प्रदेश) – 638 अंक (संयुक्त)
  16. समृद्धि परिहार (राजस्थान) – 638 अंक (संयुक्त)
  17. नोंगथोम्बम धानी चानू (एसएससीबी) – 638 अंक (संयुक्त)

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