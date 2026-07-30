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नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट का समापन, जगतपुरा शूटिंग रेंज में देश भर के सैकड़ों खिलाड़ियों ने दिखाया दम

जयपुर : भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज तीरंदाजी अकादमी में आयोजित प्रथम एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट-2026 का सब-जूनियर वर्ग के रोमांचक मुकाबलों के साथ सफलतापूर्वक समापन हो गया. प्रतियोगिता के अंतिम दिन सब-जूनियर वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने रिकर्व एवं कंपाउंड स्पर्धाओं के एलिमिनेशन और पदक मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने सटीक निशानों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. पूरे दिन चले मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला और कई मुकाबलों का निर्णय अंतिम तीर तक पहुंचा.

राजस्थान तीरंदाजी संघ की संरक्षण समिति के अध्यक्ष अनिल जोशी ने बताया कि सात दिनों तक चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, खेल बोर्डों और संस्थाओं से आए सैकड़ों तीरंदाजों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के दौरान सीनियर, जूनियर एवं सब-जूनियर वर्ग की रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए.

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राजस्थान केंद्र बना : भारतीय तीरंदाजी संघ के संयुक्त सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती हैं. वहीं, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान आज राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रतियोगिता से उभरने वाले अनेक खिलाड़ी भविष्य में एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ाएंगे. राजस्थान तीरंदाजी संघ खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रदेश में तीरंदाजी के विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा.

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