टेनिस खिलाड़ियों के लिए बड़ा झटका, जोकोविच ने उस प्लेयर यूनियन से इस्तीफा दे दिया जिसकी उन्होंने स्थापना की थी
Novak Djokovic on PTPA: नोवाक जोकोविच का कहना है कि अब ये यूनियन मेरे मूल्य और सोच से मेल नहीं खाती है.
Published : January 5, 2026 at 11:53 AM IST
हैदराबाद: वर्ल्ड में टेनिस खिलाड़ियों को उस समय बड़ा झटका लगा जब टेनिस के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन (PTPA) को छोड़ने का ऐलान कर दिया. हैरानी की बात ये है कि उन्होंने ही इस यूनियन की कनाडाई टेनिस खिलाड़ी वासेक पोस्पिसिल के साथ मिलकर 2019/2020 में स्थापना की थी.
जोकोविच ने PTPA की स्थापना इसलिए की थी ताकि खिलाड़ियों को खेल के संचालन में एक मजबूत, स्वतंत्र आवाज मिल सके. लेकिन 6 साल बाद उन्होंने इस यूनियन से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि अब इस एसोसिएशन में पारदर्शिता नहीं रही, जो कि मेरे मूल्यों को नहीं दर्शाता है.
After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented.— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026
नोवाक जोकोविच ने क्या कहा?
सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच इसकी जानकारी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर दी, जहां उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, 'गहन विचार-विमर्श के बाद, मैंने प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन से पूरी तरह से दूरी बनाने का फैसला किया है. यह फैसला पारदर्शिता, शासन और जिस तरह से मेरी आवाज और छवि को पेश किया गया है, उससे जुड़ी लगातार चिंताओं के बाद लिया गया है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे उस विजन पर गर्व है जो मैंने और वासेक ने PTPA की स्थापना करते समय साझा किया था, जिससे खिलाड़ियों को एक मजबूत, स्वतंत्र आवाज मिली, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि मेरे मूल्य और सोच अब संगठन की मौजूदा दिशा से मेल नहीं खाते हैं.'
जोकोविच ने ये भी कहा, 'मैं अब अपने टेनिस, अपने परिवार और खेल में ऐसे तरीकों से योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखूंगा जो मेरे सिद्धांतों और ईमानदारी को दर्शाते हैं. मैं खिलाड़ियों और इसमें शामिल लोगों को उनके आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मेरे लिए, यह अध्याय अब बंद हो गया है.'
I will continue to focus on my tennis, my family, and contributing to the sport in ways that reflect my principles and integrity. I wish the players and those involved the best as they move forward, but for me, this chapter is now closed.— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026
जोकोविच का यह फैसला संगठन के लिए एक बड़ा मोड़ है और पेशेवर टेनिस में खिलाड़ी प्रतिनिधित्व के भविष्य के बारे में नए सवाल खड़े करता है. इसके अलावा जोकोविच का यह इस्तीफा PTPA के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में आया है, जो टेनिस के शासी निकायों के साथ कानूनी और राजनीतिक लड़ाइयों में उलझा हुआ है.
PTPA क्या है?
प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन (PTPA) की स्थापना 2019/2020 में एक गैर-लाभकारी निगम के रूप में की थी की गई थी. जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि ये एसोसिएशन पेशेवर टेनिस खिलाड़ियों के भविष्य को आकार देने के लिए खेल की गवर्निंग बॉडीज से अलग एक स्वतंत्र आवाज हो.
टेनिस खेल की गवर्निंग बॉडीज में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स (ATP), विमेंस टेनिस एसोसिएशन (WTA), इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन (ITF) और इंटरनेशनल टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी (ITIA) हैं.
PTPA बनने से पहले
खिलाड़ियों को कुछ हद तक ATP प्लेयर काउंसिल के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता था, जो ATP टूर स्ट्रक्चर के अंदर एक एडवाइजरी बॉडी थी. जोकोविच ने 2020 में नई एसोसिएशन बनाने के लिए उस काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था. उस समय जोकोविच ने कहा था कि टेनिस खिलाड़ियों को अपने हितों की वकालत करने के लिए एक मजबूत, ज्यादा स्वतंत्र प्लेटफॉर्म की जरूरत है.
PTPA ने कानूनी लड़ाई शुरू की
मार्च 2025 में, PTPA और एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने पेशेवर टेनिस में सुधार के लिए ATP, WTA, ITF और ITIA के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें उन पर कई एंटीट्रस्ट उल्लंघनों का आरोप लगाया गया.
मुकदमे में कहा गया है कि खिलाड़ियों को अधिक कमाई का मौका मिलना चाहिए और कहा कि चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट - विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन - और अन्य पेशेवर आयोजनों की देखरेख करने वाले शासी निकाय टूर्नामेंट में दी जाने वाली पुरस्कार राशि को सीमित करते हैं और खिलाड़ियों की कोर्ट के बाहर पैसे कमाने की क्षमता को सीमित करते हैं.
ATP और WTA दोनों ने इन आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि वे अपनी स्थिति का बचाव करेंगे.