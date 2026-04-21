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सचिन-लारा नहीं, इस खिलाड़ी की वजह से क्रिकेट देखना शुरू किया, टेनिस स्टार जोकोविच का बड़ा खुलासा

नोवाक जोकोविच ( IANS )

Novak Djokovic on Virat Kohli: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है. सोशल मीडिया पर क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा विराट कोहली के ही फॉलोअर्स हैं. खास बात ये है कि विराट को सिर्फ क्रिकेट खेले और देखे जाने वाले देशों में फैंस नहीं है बल्कि उन देशों में भी फैंस हैं जहां क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं. इसका अंदाजा सर्बिया के महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के हाल ही में दिए गए एक बयान से लगाया जा सकता है. जिसमें उन्होंने विराट कोहली को दोस्त और क्रिकेट को फॉलो करने की एक वजह भी बताया. विराट की वजह से क्रिकेट देखना शुरू किया

जोकोविच ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 के मौके पर 'टाइम्स नाउ' से बात करते हुए कहा, 'विराट एक दोस्त हैं और जाहिर है, मैं उनका सम्मान और तारीफ करता हूं, सच कहूं तो उन्हीं की वजह से मैं ने क्रिकेट देखना शुरू किया था.' उन्होंने ये भी कहा, 'जब मैं भारत आऊंगा, तो उम्मीद है कि वह मेरे साथ होंगे. तब हम थोड़ा टेनिस खेलेंगे, थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे, मजे करेंगे, लोगों के बीच सकारात्मक और अच्छी भावनाएं फैलाएंगे और खेल का जश्न मनाएंगे.'