नोवाक जोकोविच ने रचा इतिहास, रोजर फेडरर को पीछे छोड़कर हासिल किया खास मुकाम

नोवाक जोकोविच ने एथेंस में लोरेंजो मुसेटी को हराकर इतिहास रच दिया है. हेलेनिक चैंपियनशिप जीतकर जोकोविच ने रोजर फेडरर को पछाड़ दिया है.

Novak Djokovic
नोवाक जोकोविच (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 9, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : टेनिस की दुनिया के दिग्गज प्लेयर नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है. जोकोविच अभी 38 साल के हैं. ऐसा लगता है कि उनका करियर खत्म होने वाला है. इसके साथ ही हाल के दिनों में वह कार्लोस अल्काराज और जानिक सिनर जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. यह सर्बियाई स्टार अभी भी रिकॉर्ड बुक में बने हुए हैं और उन्होंने शनिवार यानी 8 नवंबर को अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज किया है.

इस अनुभवी टेनिस खिलाड़ी ने एथेंस में हेलेनिक चैंपियनशिप जीतने के लिए लोरेंजो मुसेटी को हराया. विरोधी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी लड़ने की भावना बनाए रखी. पहला सेट 6-4 से हारने के बाद जोकोविच ने दूसरे सेट में 6-3 से जीत हासिल करके वापसी की. इसके बाद उन्होंने निर्णायक सेट में अपना संयम बनाए रखा, जिसमें मोमेंटम कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था. इसे उन्होंने 7-5 से जीत लिया.

इस जीत के साथ जोकोविच ने अपने करियर का 101वां टाइटल जीता और यह पुरुषों के इतिहास में 11वां सबसे ज्यादा टाइटल है. 38 साल और पांच महीने की उम्र में यह सर्बियाई स्टार 1977 में केन रोज़वॉल के टाइटल जीतने के बाद ATP इवेंट में जीत हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.

जोकोविच ने फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ा
जोकोविच ने हार्ड कोर्ट पर अपना 72वां एटीपी टाइटल जीता और उन्होंने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम अपने करियर में हार्ड कोर्ट पर 71 एटीपी टाइटल हैं. जोकोविच के नाम पहले से ही पुरुषों के टेनिस में कई रिकॉर्ड हैं. उन्होंने ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल (24), फाइनल में पहुंचने (37), सेमीफाइनल में पहुंचने (53), और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने (64) का रिकॉर्ड बनाया है.

सबसे ज्यादा हार्ड कोर्ट टाइटल

  • नोवाक जोकोविच - 72
  • रोजर फेडरर - 71
  • आंद्रे अगासी - 46

जीत दर्ज करने के बाद जोकोविच ने कहा, 'यह एक अविश्वसनीय मुकाबला था. शारीरिक रूप से तीन घंटे का थका देने वाला मैच था. यह किसी का भी मैच हो सकता था, इसलिए लोरेंजो को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई. मैं बस इस मैच को जीतने पर खुद पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं'. इसके साथ ही जोकोविच ने घोषणा की कि, वह कंधे की चोट के कारण एटीपी फाइनल्स 2025 का हिस्सा नहीं होंगे.

