जब इन बड़ी टीमों ने होस्ट कंट्री में ICC टूर्नामेंट खेलने से कर दिया था मना

बांग्लादेश ICC टी20 वर्ल्ड कप से हटने वाला पहला देश नहीं है, इससे पहले भी कई टीमें ICC टूर्नामेंट से हट चुकी हैं.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम
बांग्लादेश क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 27, 2026 at 5:14 PM IST

हैदराबाद: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच गतिरोध नहीं सुलझ सका, जिसके कारण बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया.

सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, BCB ने ICC से भारत में होने वाले अपने T20 वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने का अनुरोध किया था. हालांकि, ICC ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया, और उनकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया. लेकिन, यह किसी टीम के आईसीसी के बड़े इवेंट का बॉयकॉट करने या मैच न खेलने से पीछे हटने का पहला मामला नहीं है.

ऐसे कई मौके आए हैं जब बड़ी बड़ी टीमों ने किसी न किसी कारण से आईसीसी के टूर्नामेंट से या मैच से हटने का फैसला किया है.

ऑस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज का श्रीलंका में खेलने से मन करना
ऐसा पहला मामला 1996 वर्ल्ड कप में सामने आया था, जिसके होस्ट भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका थे. लेकिन उस समय श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध के कारण ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने वहां मैच खेलने से मना कर दिया. जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने मैच के अंक गंवा दिए. यह वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए एक सपने जैसा रहा क्योंकि उन्होंने अपना पहला 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता था.

इंग्लैंड-न्यूजीलैंड ने 2003 वर्ल्ड कप के मैच छोड़े
2003 वर्ल्ड कप की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने की थी. उस समय इंग्लैंड ने राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए जिम्बाब्वे में खेलने से मना कर दिया था. इसके अलावा न्यूजीलैंड ने बमबारी के कारण केन्या जाने से परहेज किया, और दोनों टीमों ने मैच छोड़ने के परिणामस्वरूप अपने अंक गंवा दिए. 2003 के वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था, जब फाइनल में उन्होंने भारत को 125 रनों मात दी थी.

जिम्बाब्वे का 2009 टी20 वर्ल्ड कप से हटना
2009 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान इंग्लैंड था. उस समय जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के बीच राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण थे. जिसके कारण जिम्बाब्वे ने मेजबान देश में टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया. ICC ने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया, और जिम्बाब्वे की जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया. पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में ट्रॉफी जीती, जब फाइनल में उन्होंने श्रीलंका को आठ विकेट से मात दी थी.

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश में जाने से किया इनकार
2016 अंडर 19 वर्ल्ड कप का होस्ट बांग्लादेश था. जिसमें ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से मना कर दिया था. इससे पहले उन्होंने साल की शुरुआत में बांग्लादेश का दौरा करने से भी रद्द कर दिया था, और क्रिकेट गवर्निंग बॉडी ने आयरलैंड को उनकी जगह टूर्नामेंट में शामिल किया.

भारत ने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान ने की थी, लेकिन भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उस देश में जाने से मना कर दिया. इसलिए, उनके मैच UAE में शिफ्ट कर दिए गए, जिसमें फाइनल भी शामिल था. दोनों देशों के बीच यह गतिरोध टूर्नामेंट से पहले एक समझौते से सुलझा लिया गया कि वे 2027 तक एक-दूसरे की जमीन पर नहीं खेलेंगे.

