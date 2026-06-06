Norway Chess 2026: प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास, नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय
Praggnanandhaa Win Norway Chess: चेन्नई के 20 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा ने वो कर दिखाया जो भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी भी नहीं कर पाए थे.
Published : June 6, 2026 at 11:47 AM IST
Norway Chess 2026: भारत ने शतरंज इतिहास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शुक्रवार को जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे चेस का खिताब अपना कर लिया है. जिसके साथ वो प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए.
सिर्फ 20 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा ने वह उपलब्धि हासिल की जो 2013 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश जैसे खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल रही थी. नॉर्वे चेस एलीट शतरंज के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक है और प्रज्ञानंदा इसमें दूसरी बार हिस्सा ले रहे थे.
🇮🇳 PRAGGNANANDHAA IS THE NORWAY CHESS CHAMPION 2026 👏👏👏#NorwayChess— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
📷 Norway Chess / Tor Nilssen & Kjetil V. Tveito pic.twitter.com/cFEQudz2Em
नॉर्वे चेस जीतने के अलावा प्रज्ञानंदा ने टूर्नामेंट में सबसे बड़ी उपलब्धि ये हासिल की कि उन्होंने टूर्नामेंट में सात बार के नॉर्वे चेस चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में दो बार हराया. कार्लसन टूर्नामेंट में 13 पॉइंट के साथ स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर रहे.
शानदार तरीके से अपना सफर खत्म करते हुए, प्रज्ञानंदा ने दिन की शुरुआत 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर की थी, लेकिन अहम मौके पर उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और क्लासिकल गेम में जीत हासिल कर पूरे तीन अंक बटोरे, जिससे उनके कुल 18 अंक हो गए.
🇮🇳 PRAGG WINS NORWAY CHESS 2026— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
From last place in round 6, and 4 back-to-back wins, he finishes first 🤯🤯#NorwayChess pic.twitter.com/J0XbX91NQ4
अमेरिकी ग्रैंडमास्टर दूसरे नंबर पर रहे
यह नतीजा तब संभव हुआ जब अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो, जो आखिरी दौर से पहले 15.5 अंकों के साथ सबसे आगे थे, ईरान के अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म करने को मजबूर हुए, जिससे उनका मुकाबला आर्मागेडन टाई-ब्रेक में चला गया.
इस नतीजे ने प्रज्ञानंदा के लिए जीत का रास्ता खोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कीमर के खिलाफ क्लासिकल जीत उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंचा देगी और एक ऐतिहासिक खिताब दिला देगी.
हालांकि वेस्ली सो ने आर्मागेडन टाई-ब्रेक जीत लिया, लेकिन इस जीत से उन्हें सिर्फ 1.5 पॉइंट मिले, जिससे उनके कुल पॉइंट 17 हो गए, जो प्रज्ञानंदा के 18 पॉइंट से एक कम था. अलीरेजा, जो खिताब जीतने की उम्मीद के साथ फाइनल राउंड में पहुंचे थे, 15.5 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे.
Pragg couldn’t realize that he won Norway Chess 2026! 🤯🏆— Norway Chess (@NorwayChess) June 5, 2026
Congratulations, Pragg! 🥳🔥 #NorwayChess pic.twitter.com/B7un878N6h
गुकेश का निराशाजनक सफर जारी
इस बीच, गुकेश का निराशाजनक सफर जारी रहा. टूर्नामेंट में उनकी तीसरी मौजूदगी भी बिना किसी बड़ी कामयाबी के खत्म हुई, जबकि वह इस साल चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ अपना वर्ल्ड टाइटल बचाने की तैयारी कर रहे हैं.