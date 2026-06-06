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Norway Chess 2026: प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास, नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय

चेन्नई के 20 वर्षीय आर प्रज्ञानंदा ने जीता नॉर्वे चेस का खिताब ( IANS )

नॉर्वे चेस जीतने के अलावा प्रज्ञानंदा ने टूर्नामेंट में सबसे बड़ी उपलब्धि ये हासिल की कि उन्होंने टूर्नामेंट में सात बार के नॉर्वे चेस चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में दो बार हराया. कार्लसन टूर्नामेंट में 13 पॉइंट के साथ स्टैंडिंग में पांचवें स्थान पर रहे.

सिर्फ 20 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा ने वह उपलब्धि हासिल की जो 2013 में टूर्नामेंट शुरू होने के बाद से भारत के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश जैसे खिलाड़ियों के लिए भी मुश्किल रही थी. नॉर्वे चेस एलीट शतरंज के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक है और प्रज्ञानंदा इसमें दूसरी बार हिस्सा ले रहे थे.

Norway Chess 2026: भारत ने शतरंज इतिहास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शुक्रवार को जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे चेस का खिताब अपना कर लिया है. जिसके साथ वो प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए.

शानदार तरीके से अपना सफर खत्म करते हुए, प्रज्ञानंदा ने दिन की शुरुआत 15 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर की थी, लेकिन अहम मौके पर उन्होंने बेहतरीन खेल दिखाया और क्लासिकल गेम में जीत हासिल कर पूरे तीन अंक बटोरे, जिससे उनके कुल 18 अंक हो गए.

अमेरिकी ग्रैंडमास्टर दूसरे नंबर पर रहे

यह नतीजा तब संभव हुआ जब अमेरिकी ग्रैंडमास्टर वेस्ली सो, जो आखिरी दौर से पहले 15.5 अंकों के साथ सबसे आगे थे, ईरान के अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ अपना क्लासिकल गेम ड्रॉ पर खत्म करने को मजबूर हुए, जिससे उनका मुकाबला आर्मागेडन टाई-ब्रेक में चला गया.

इस नतीजे ने प्रज्ञानंदा के लिए जीत का रास्ता खोल दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कीमर के खिलाफ क्लासिकल जीत उन्हें पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंचा देगी और एक ऐतिहासिक खिताब दिला देगी.

हालांकि वेस्ली सो ने आर्मागेडन टाई-ब्रेक जीत लिया, लेकिन इस जीत से उन्हें सिर्फ 1.5 पॉइंट मिले, जिससे उनके कुल पॉइंट 17 हो गए, जो प्रज्ञानंदा के 18 पॉइंट से एक कम था. अलीरेजा, जो खिताब जीतने की उम्मीद के साथ फाइनल राउंड में पहुंचे थे, 15.5 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

गुकेश का निराशाजनक सफर जारी

इस बीच, गुकेश का निराशाजनक सफर जारी रहा. टूर्नामेंट में उनकी तीसरी मौजूदगी भी बिना किसी बड़ी कामयाबी के खत्म हुई, जबकि वह इस साल चैलेंजर जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ अपना वर्ल्ड टाइटल बचाने की तैयारी कर रहे हैं.