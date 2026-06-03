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Norway Chess 2026: प्रज्ञानंदा ने फिर से कार्लसन को हराया, गुकेश की खिताब की उम्मीदें खत्म

प्रज्ञानंदा ने फिर से कार्लसन को हराया ( IANS )

Norway Chess 2026: भारत के युवा ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा का नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है. उन्होंने टूर्नामेंट में दूसरी बार दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन हराया. इस जीत के साथ प्रज्ञानंदा ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहले भारतीय चैंपियन बनने की अपनी दावेदारी को और ज्यादा मजबूत किया है. प्रज्ञानंदा तीसरे स्थान पर

प्रज्ञानंदा इस वर्ष क्लासिकल बाजी में नॉर्वे के कार्लसन को दो बार हराने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस एलीट डबल राउंड-रॉबिन प्रतियोगिता में उन्होंने पहले भी कार्लसन को क्लासिकल बाजी में हराया था. इस जीत से 20 वर्षीय प्रज्ञानंदा के 12 अंक हो गए और वह टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. प्रज्ञानंदा नौवें दौर में काले मोहरों से हमवतन गुकेश के खिलाफ खेलेंगे. वहीं दूसरी तरफ इस हार से कार्लसन की आठवीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है. अब केवल दो राउंड का खेल बचा हुआ है और ऐसे में मौजूदा चैंपियन कार्लसन के लिए खिताब बचाना आसान नहीं होगा. कार्लसन का यह अभियान अप्रत्याशित रूप से उथल-पुथल भरा रहा है, जिसमें उन्हें चार बार क्लासिकल बाजी में हार का सामना करना पड़ा.