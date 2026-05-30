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BCCI की 30 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट से सूर्य-गिल बाहर, वैभव सूर्यवंशी स्क्वाड में शामिल

BCCI की 30 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट से सूर्य-गिल बाहर ( IANS )

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने एशियाई खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को 30 पुरुष संभावित खिलाड़ियों की सूची सौंपी है. इस लिस्ट में 15 वर्षीय स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का नाम भी शामिल है. लेकिन हैरत की बात ये है कि लिस्ट में भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और टेस्ट व वनडे कप्तान शुभमन गिल का नाम शामिल नहीं है. बता दें कि हर चार साल पर होने वाले एशियाई खेल इस साल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में खेला जाएगा. दो टी20 टीम बनाने का पलान

BCCI पहले से ही दो अलग-अलग टी20 टीम बनाने का पलान कर रहा था, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज का कुछ हिस्सा एशियाई खेलों के कार्यक्रम के साथ टकरा रहा रहा है. एशियाई खेलों में पुरुषों की क्रिकेट स्पर्धा 24 सितंबर से तीन अक्टूबर के बीच. जबकि भारत और वेस्टइंडीज की सीरीज 27 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा. जिसमें तीन वनडे और पांच टी20 मैच शामिल हैं. इस सीरीज में गिल वनडे में टीम की कप्तानी करेंगे इसलिए उन्हें एशियाई खेलों के लिए नहीं चुना गया है. पीटीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2028 ओलंपिक खेलों और अगले टी20 विश्व कप को देखते हुए सूर्यकुमार अब बोर्ड की बड़ी योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं. इसलिए एशियाई खेलों की संभावित सूची में उनका नाम नहीं होना कोई हैरानी की बात नहीं है.