एशियन गेम्स 2026: भारत-पाकिस्तान के बीच नहीं होगा कोई मुकाबला
एशियन गेम्स 2026 के क्रिकेट मुकाबले में मेडल मैच से पहले भारत और पाकिस्तान का आमना सामना नहीं होगा.
Published : August 13, 2026 at 1:19 PM IST
IND vs PAK in Asian Games 2026: एशियन गेम्स अगले महीने 19 सितंबर से जापान में शुरू हो रहा है और 4 अक्टूबर को समाप्त होगा. इस खेल इवेंट में क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगी. पहले महिला का मुकाबला होगा, उसके बाद पुरुष प्रतियोगिता होगी. सभी मैच नागोया के पालोमा मिजुहो स्टेडियम में T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे.
इस टूर्नामेंट में फैंस को भारत और पाकिस्तान के बीच मेडल मैच से पहले कोई मैच नहीं देखने को मिलेगा. क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, एशियन गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग रखा गया है. टूर्नामेंट के ड्रॉ से यह तय हो गया है कि ये दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वी पुरुष और महिला क्रिकेट प्रतियोगिताओं में केवल मेडल मैच में ही आमने-सामने हो सकते हैं.
4 टीमें सीधे क्वार्टरफाइनल में
मेंस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग लेंगी. जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को डायरेक्ट क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिलेगा. बाकी छह टीमों को, जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, क्वार्टरफाइनल में पहुंचने के लिए ग्रुप स्टेज से गुजरना होगा. जिसमें नेपाल, हांगकांग चीन, जापान, मलेशिया और ओमान के नाम शामिल हैं.
🚨 NO INDIA Vs PAKISTAN IN ASIAN GAMES 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) August 12, 2026
- There will be no match between India & Pakistan in the early stages of the Asian Games.
- If they face each other, It can only be in the Gold Medal Match or the Bronze Medal playoff. (Cricbuzz). pic.twitter.com/IcPz6Y1U1c
भारत और पाकिस्तान के मैच का शेड्यूल
भारत को क्वार्टरफाइनल 2 में रखा गया है, जबकि पाकिस्तान क्वार्टरफाइनल 1 खेलेगा. दोनों मैच 28 सितंबर को होंगे. जो ग्रुप स्टेज से आने वाली टीमों का सामना करेंगी. इसके बाद सेमीफाइनल ड्रॉ में भी भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग रखा गया है. क्योंकि क्वार्टरफाइनल 1 की विजेता टीम का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 3 की विजेता टीम से होगा, जबकि क्वार्टरफाइनल 2 की विजेता टीम का मुकाबला क्वार्टरफाइनल 4 की विजेता टीम से होगा. सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को खेले जाएंगे.
मेडल मैच में होगा मुकाबला
इस फिक्सचर से ये साफ हो गया कि भारत और पाकिस्तान ना तो क्वार्टरफाइनल में भिड़ेंगे और ना ही सेमीफाइनल में. लेकिन अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचीत हैं या फिर सेमीफाइनल हारती हैं तो वो दोनों मेडल मैच में आमने सामने हो सकते हैं. दोनों मेडल मैच 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे.
महिला प्रतियोगिता में भी यही नियम
महिला प्रतियोगिता में भी यही नियम अपनाया गया है, जिसका मतलब है कि शुरुआती राउंड में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला नहीं होगा. महिला टूर्नामेंट में भारत टॉप-सीडेड टीम है और क्वार्टरफाइनल में उसका मुकाबला जापान से होगा। अगर वे आगे बढ़ती हैं, तो सेमीफाइनल में उनका मुकाबला बांग्लादेश या हांगकांग चीन से होगा.
चौथी सीड वाली पाकिस्तान टीम का क्वार्टरफाइनल में मुकाबला थाईलैंड से होगा. जीत मिलने पर सेमीफाइनल में उनका मुकाबला श्रीलंका या मलेशिया से हो सकता है. महिला फाइनल और ब्रॉन्ज-मेडल मैच 22 सितंबर को खेले जाएंगे.