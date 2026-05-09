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नो फॉलोअर्स नो क्रिकेट! इस देश ने अपनी क्रिकेट लीग में खेलने के लिए बनाया अजीब क्राइटेरिया

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) में खेलने के लिए ने नए क्राइटेरिया का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया.

लंका प्रीमियर लीग
लंका प्रीमियर लीग (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 2:54 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लंका प्रीमियर लीग (LPL) के नए सीजन में खेलने के अजीब नियम बनाया है. जिसके तहत खिलाड़ियों को सिर्फ उनके क्रिकेट कौशल के आधार पर आधार पर ही नहीं बल्कि उनके सोशल मीडिया पर लोकप्रियता के हिसाब से भी जांचा जाएगा. यानी अगर किसी खिलाड़ी के पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है या अगर है तो उसके पास 150K के से कम फॉलोवर हैं तो वो खिलाड़ी इस लीग में खेलने के लिए एलिजिबल नहीं होगा.

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने ये क्राइटेरिया उन विदेशी खिलाड़ियों के लिए बनाया है जो लीग के टॉप-टियर यानी 'आइकन, स्टार, प्लेटिनम, गोल्ड और क्लासिक कैटेगरी में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते हैं.

LPL की कैटेगरी
आइकन और स्टार कैटेगरी के खिलाड़ियों को USD 60,000 से 80,000 की सैलरी मिलती है जबकि प्लेटिनम खिलाड़ियों को USD 50,000 मिलेंगे. वही गोल्ड खिलाड़ी USD 30,000 के दायरे में हैं और क्लासिक खिलाड़ियों को USD 20,000 सैलरी मिलती है.

LPL के नए नियम

250K से ज्यादा फॉलोअर्स
लीग द्वारा जारी किए गए नए क्राइटेरिया के अनुसार, टॉप कैटेगरी 'आइकन' में हिस्सा लेने वाले विदेशी क्रिकेटरों को सिर्फ क्रिकेट की समझ से ज्यादा की जरूरत होगी. उस कैटेगरी के खिलाड़ियों को कम से कम 75 T20I मैच, 100 से ज्यादा फ्रैंचाइजी T20 मैच और पिछले 18 महीनों में 30 मैच खेले हुए होना चाहिए. साथ ही, लीग ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पर 250K से ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए.

'स्टार' कैटेगरी में भी इसी तरह के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. इस कैटेगरी के खिलाड़ियों को 50 T20I मैच, 100 से ज्यादा फ्रैंचाइजी T20 मैच, साथ ही पिछले 18 महीनों में 30 मैचों में हिस्सा लिया होना चाहिए. इसके अलावा उनके पास भी 250K से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स होने चाहिए.

150K से ज्यादा फॉलोअर्स
दूसरी कैटेगरी में भी सोशल मीडिया के नियम लागू होते हैं. 'गोल्ड' कैटेगरी के लिए पैमाना थोड़ा आसान किया गया है, लेकिन इसमें भी सोशल मीडिया पर अच्छी-खासी फॉलोइंग की मांग की गई है. खिलाड़ियों को 30 T20I मैच, 75 से ज्यादा फ्रैंचाइजी T20 मैच और पिछले 18 महीनों में कम से कम 20 मैच खेले हुए होना चाहिए. लेकिन उनके लिए सोशल मीडिया फॉलोइंग के मामले में 150K का आंकड़ा पार करना अनिवार्य है.

'क्लासिक' कैटेगरी में भी क्रिकेटर 20 T20I मैचों, 50 से ज्यादा फ्रैंचाइजी मैचों और हाल के 20 मैचों की जरूरत के साथ-साथ, खिलाड़ियों से 'उचित फैन बेस और कमर्शियल अपील' दिखाने के लिए भी कहा गया है.

यह कदम फ्रैंचाइजी क्रिकेट में उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक को दिखाता है, जहां लीग खिलाड़ियों के सोशल मीडिया प्रभाव को औपचारिक रूप से वर्गीकरण नियमों में शामिल कर रही है.

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