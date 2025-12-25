ETV Bharat / sports

स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर को नहीं, इस स्टार खिलाड़ी को खेल रत्न के लिए किया गया नॉमिनेट, अर्जुन अवॉर्ड के लिए 24 खिलाड़ियों की सिफारिश

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने बुधवार, 24 दिसंबर को इस साल खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार की नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है. जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए 24 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है. क्रिकेटर्स का नाम गायब

हैरानी की बात ये है कि समिति ने इस साल की नॉमिनेशन लिस्ट में किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं दिया है. मोहम्मद शमी 2023 में अर्जुन अवॉर्ड पाने वाले आखिरी क्रिकेटर थे. जबकि इस साल भारतीय महिला टीम ने अपना पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा था. ये भी उल्लेखनीय है कि कमेटी ने द्रोणाचार्य अवॉर्ड और ध्यानचंद लाइफटाइम अवॉर्ड के लिए किसी भी नाम का सुझाव नहीं दिया. हार्दिक सिंह खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड (IANS PHOTO) हार्दिक सिंह खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड

27 वर्षीय मिडफील्डर हार्दिक को पिछले दो वर्षों में भारतीय हॉकी टीम में उनके योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है. हार्दिक ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उस भारतीय टीम के भी सदस्य थे जिसने 2023 में हांगझोऊ में एशियाई खेलों और राजगीर में एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था. पंजाब के खुसरूपुर में जन्मे हार्दिक, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं, ने अब तक राष्ट्रीय टीम के साथ 166 मैच खेले हैं और वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में कार्यरत हैं.