स्मृति मंधाना-हरमनप्रीत कौर को नहीं, इस स्टार खिलाड़ी को खेल रत्न के लिए किया गया नॉमिनेट, अर्जुन अवॉर्ड के लिए 24 खिलाड़ियों की सिफारिश
इस साल खिलाड़ियों के सर्वोच्च पुरस्कार की नॉमिनेशन लिस्ट में एक भी क्रिकेटर का नाम शामिल नहीं है.
Published : December 25, 2025 at 10:01 AM IST
हैदराबाद: खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने बुधवार, 24 दिसंबर को इस साल खेलों के सर्वोच्च पुरस्कार की नॉमिनेशन लिस्ट जारी कर दी है. जिसमें दो बार के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है. जबकि अर्जुन पुरस्कार के लिए 24 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है.
क्रिकेटर्स का नाम गायब
हैरानी की बात ये है कि समिति ने इस साल की नॉमिनेशन लिस्ट में किसी भी क्रिकेटर का नाम नहीं दिया है. मोहम्मद शमी 2023 में अर्जुन अवॉर्ड पाने वाले आखिरी क्रिकेटर थे. जबकि इस साल भारतीय महिला टीम ने अपना पहला महिला वनडे विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा था. ये भी उल्लेखनीय है कि कमेटी ने द्रोणाचार्य अवॉर्ड और ध्यानचंद लाइफटाइम अवॉर्ड के लिए किसी भी नाम का सुझाव नहीं दिया.
हार्दिक सिंह खेल रत्न के लिए नॉमिनेटेड
27 वर्षीय मिडफील्डर हार्दिक को पिछले दो वर्षों में भारतीय हॉकी टीम में उनके योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है. हार्दिक ने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और वह उस भारतीय टीम के भी सदस्य थे जिसने 2023 में हांगझोऊ में एशियाई खेलों और राजगीर में एशिया कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता था. पंजाब के खुसरूपुर में जन्मे हार्दिक, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं, ने अब तक राष्ट्रीय टीम के साथ 166 मैच खेले हैं और वह इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) में कार्यरत हैं.
छह हॉकी खिलाड़ियों को खेल रत्न मिला
अब तक छह हॉकी खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है. जिसमें धनराज पिल्लै (1999-2000), सरदार सिंह (2017), रानी रामपाल (2020), पीआर श्रीजेश (2021), मनप्रीत सिंह (2021), और हरमनप्रीत सिंह (2024) के नाम शामिल हैं.
बता दें कि पिछले साल, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, शतरंज के दिग्गज गुकेश डी और पैरा-एथलीट प्रवीण कुमार को खेल रत्न मिला था.
अर्जुन अवॉर्ड के लिए 24 खिलाड़ी नॉमिनेटेड
सिलेक्शन कमेटी ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए 24 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है. जिसमें आरती पाल भी शामिल हैं, जो इस सम्मान के लिए सिफारिश पाने वाली पहली योगासन एथलीट बन गई हैं. आरती योगासन में मौजूदा नेशनल और एशियन चैंपियन हैं, जिसे अगले साल जापान में होने वाले एशियन गेम्स में एक डेमोंस्ट्रेशन खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा.
नॉमिनेटेड खिलाड़ी
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड: हार्दिक सिंह (हॉकी)
अर्जुन अवॉर्ड: तेजस्विन शंकर (एथलेटिक्स), प्रियंका (एथलेटिक्स), नरेंद्र (बॉक्सिंग), विदित गुजराती (शतरंज), दिव्या देशमुख (शतरंज), धनुष श्रीकांत (डेफ शूटिंग), प्रणति नायक (जिमनास्टिक्स), राजकुमार पाल (हॉकी), सुरजीत (कबड्डी), निर्मला भाटी (खो खो), रुद्रांश खंडेलवाल (पैरा-शूटिंग), एकता भयान (पैरा-एथलेटिक्स), पद्मनाभ सिंह (पोलो), अरविंद सिंह (रोइंग), अखिल श्योराण (शूटिंग), मेहुली घोष (शूटिंग), सुतीर्था मुखर्जी (टेबल टेनिस), सोनम मलिक (कुश्ती), आरती पाल (योगासन), ट्रीसा जॉली (बैडमिंटन), गायत्री गोपीचंद ( बैडमिंटन), लालरेमसियामी (हॉकी), मोहम्मद अफजल (एथलेटिक्स), पूजा (कबड्डी).