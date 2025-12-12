नीतीश कुमार रेड्डी ने हैट्रिक लेकर मचाया धमाल, आग उगलती गेंदों से इन 3 बल्लेबाजों का किया शिकार
Nitish Kumar Reddy hattrick: इंडियन क्रिकेट टीम के युवा ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैट्रिक लेकर धमाल मचा दिया है.
Published : December 12, 2025 at 11:46 AM IST
हैदराबाद: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में आज से नॉकआउट मैच खेले जा रहे हैं. इस समय ग्रुप ए से मध्य प्रदेश और आंध्र की टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इन दोनों टीमों के बीच मैच नवी मुंबई के डी वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. रजत पाटीदार मध्य प्रदेश की कप्तानी कर रहे हैं तो वहीं, आंध्रा की कप्तानी रिकी भुई के हाथों में है.
इस मैच में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया. रिकी भुई की कप्तानी वाली आंध्रा पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 112 रनों पर ढेर हो गई. टीम के लिए श्रीकर भरत ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए. उनके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने 25, पायला अविनाश ने 18 और रिकी भुई ने 11 रन बनाए. मध्य प्रदेश के लिए शिवम शुक्ला ने 4 और त्रिपुरेश सिंह ने 3 विकेट हासिल किए.
नीतीश कुमार रेड्डी ने बिखेरा जलवा
मध्य प्रदेश की टीम आंध्र से जीत के लिए मिले 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करते जब उतरी तो, नीतीश कुमार रेड्डी का जलवा देखने को मिला, नीतीश लगातार इंडियन क्रिकेट टीम के साथ सफर कर रहे हैं. वो भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 क्रिकेट बतौर ऑलराउंडर खेल चुके हैं. इस मैच में भी नीतीश ने गेंद के कहर ढाया और हैट्रिक अपने नाम कर सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया.
Hatrick by Nitish Kumar Reddy in SMAT ❤️💥 pic.twitter.com/MXlftFITp1— NKR Fan Girl⋆˚꩜｡ (@nitishdiaries) December 12, 2025
नीतीश रेड्डी ने चटकाई हैट्रिक
नीतीश कुमार रेड्डी मध्य प्रदेश की पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए आए. उन्होंने सबसे पहले एमपी के ओपनर हर्ष गवली को 5 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया. इसके बाद उन्होंने अपनी अगली गेंद पर हरप्रीत सिंह को रिकी भुई के हाथों कैच आउट कर दिया. इसके बाद तीसरी बॉल पर कप्तान रजत पाटीदार को बोल्ड कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने हैट्रिक अपने नाम कर ली. ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और घरेलू क्रिकेट में उनकी पहली हैट्रिक है.
इस मैच में अब तक मध्य प्रदेश की टीम 9 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना चुके हैं. अब एमपी को जीतने के लिए 66 बॉल में 61 रनों की जरूरत है, जबकि आंध्रा को 6 विकेट चटकाने की जरूरत है.
