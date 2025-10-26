ETV Bharat / sports

कौन है वो पहला भारतीय बल्लेबाज, जिसने टेस्ट, वनडे और टी20 में बनाया अनोखा रिकॉर्ड

ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जिन्होंने 19 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ पर अपना वनडे डेब्यू किया. इस मैच में डेब्यू करने के साथ ही नीतीश ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है.

आज हम आपको एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, जिसने अपने नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड दर्ज किया है. ये खिलाड़ी भारत का है, जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. इस खिलाड़ी ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट खेले हैं और इन तीनों फॉर्मेट को मिलाकर एक यादगार रिकॉर्ड बनाया है.

हैदराबाद : क्रिकेट का इतिहास काफी पुराना है. इस खेल में आए दिन कोई न कोई बड़ा रिकॉर्ड बनता है. क्रिकेट के मैदान पर ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है. इस खेल में कोई न कोई ऐसा खिलाड़ी होता है, जो कुछ ऐसे अनोखे रिकॉर्ड अपने नाम कर लेता है, जो सभी को हैरान कर देते हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

दरअसल, नीतीश कुमार रेड्डी ने वो कर दिखाया है, जो शुभमन गिल, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे बड़े और स्टार इंडियन क्रिकेटर नहीं कर पाए हैं. नीतीश टेस्ट, वनडे और टी20I डेब्यू मैच में छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं.

नीतीश कुमार रेड्डी का डेब्यू मैच पर प्रदर्शन

नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत टी20 फॉर्मेट से की थी. उन्होंने अपना टी20 डेब्यू 6 अक्टूबर 2024 को ग्वालियर में किया था. उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज में डेब्यू किया और लक्ष्य का पीछा करते हुए 15 गेंदों पर 16 रन बनाए. इस मैचों उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ 1 छक्का लगाया.

नीतीश कुमार रेड्डी (IANS)

नीतीश कुमार रेड्डी ने 22 नवंबर 2024 को अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अपना टेस्ट डेब्यू किया. ये पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 सीरीज का पहला मैच था. नीतीश ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच की पहली पारी में 59 बॉल पर 41 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और मात्र 1 छक्का लगाया.

नीतीश कुमार रेड्डी (IANS)

नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना वनडे डेब्यू 19 अक्टूबर 2025 को किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में अपना वनडे डेब्यू किया. इस मैच में उन्होंने बल्लेबाजी करते हुए 11 बॉल में 19 रन बनाए. इस पारी के दौरान उन्होंने 2 छक्के लगाए.

नीतीश कुमार रेड्डी (IANS)

इसके साथ ही नीतीश कुमार रेड्डी भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 में अपने डेब्यू मैच में छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. नीतीश कुमार का जलवा अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में देखने के लिए मिलेगा.