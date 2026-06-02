भारत-चीन सीमा पर रोमांच का नया अध्याय, जहां पैदल चलना मुश्किल, वहां दौड़ी माउंटेन बाइकें
उत्तराखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भारत चीन बॉर्डर पर नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का आयोजन कर एक रिकॉर्ड बनाया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 2, 2026 at 5:33 PM IST
देहरादून: भारत-चीन सीमा से सटी उत्तराखंड की दुर्गम नीति घाटी इन दिनों केवल सामरिक महत्व के लिए ही नहीं बल्कि साहसिक खेलों के नए केंद्र के रूप में भी देशभर में पहचान बना रही है. जिन ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों पर सामान्य व्यक्ति कुछ किलोमीटर पैदल चलने में ही थक जाता है, वहां उत्तराखंड सरकार ने नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन जैसे भव्य आयोजन के जरिए रोमांच और पर्यटन का नया इतिहास रच दिया है. तीन दिनों तक चले इस आयोजन ने सीमांत क्षेत्र को खेल संस्कृति और पर्यटन गतिविधियों के राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने का काम किया.
पर्यटन विभाग द्वारा भारतीय सेना और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के सहयोग से आयोजित इस मेगा इवेंट का समापन जून को गमसाली से मलारी के बीच आयोजित 30 किलोमीटर माउंटेन बाइकिंग (एमटीबी) चैलेंज के साथ हुआ. समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर बने दुर्गम ट्रैक, तीखी चढ़ाइयों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बीच देशभर से पहुंचे खिलाड़ियों ने अपने साहस और धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था और हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर दिखाई दिया.
30 किलोमीटर पुरुष वर्ग की एमटीबी प्रतियोगिता में खरिकसिंग अडॉनिस तांगपू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया. सूरज राणा दूसरे और प्रकाश थापा तीसरे स्थान पर रहे. महिला वर्ग में अवनी डरियाल ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि संध्या मौर्या और इंद्रा कुमारी तमांग क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं. वहीं 15 किलोमीटर पुरुष वर्ग में प्रज्जवल चौहान विजेता बने. इशांत सिंह अधिकारी दूसरे और अश्विन रौथाण तीसरे स्थान पर रहे. महिला वर्ग में प्रिया ने पहला स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया.
तीन दिवसीय इस आयोजन में देश के 27 राज्यों से आए 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता का उद्देश्य केवल खेल आयोजन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और युवाओं को फिटनेस और एडवेंचर स्पोर्ट्स के प्रति प्रेरित करने का भी रहा. आयोजन के दौरान खिलाड़ियों और पर्यटकों को नीति घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, पारंपरिक संस्कृति और स्थानीय जीवनशैली से भी रूबरू होने का अवसर मिला.
भारत-चीन सीमा के निकट बसे इस सीमांत क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर साहसिक खेलों का आयोजन राज्य सरकार की उस सोच को भी दर्शाता है, जिसके तहत बॉर्डर क्षेत्रों को विकास, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा जा रहा है. कभी पलायन और दुर्गमता के कारण चर्चा में रहने वाली नीति घाटी अब एडवेंचर टूरिज्म के मानचित्र पर तेजी से उभरती हुई दिखाई दे रही है. आयोजन की सफलता में स्थानीय ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों भारतीय सेना आईटीबीपी चिकित्सा विभाग पर्यटन विभाग और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. पूरे कार्यक्रम के दौरान नीति घाटी खेल साहस, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का जीवंत प्रतीक बनी रही. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि इस तरह के आयोजन भविष्य में उत्तराखंड के सीमांत इलाकों को वैश्विक एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अहम साबित होंगे.
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