आखिरी मैच के लिए स्क्वाड में हुए 2 बदलाव, जानिए किस खतरनाक स्पिनर को मिली जगह

New Zealand vs West Indies Test: न्यूजीलैंड ने अपनी टीम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में लिए 2 बड़े बदलाव किए हैं.

New Zealand vs West Indies test
भारत और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 9:20 AM IST

हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम में बदलाव किए हैं. विकेटकीपर टॉम ब्लंडेल भी पहले टेस्ट में लगी चोट से ठीक होने के बाद टीम में वापस आ गए हैं. इसके साथ ही वेलिंगटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार जीत के बाद न्यूजीलैंड ने आखिरी टेस्ट के लिए स्पिनर एजाज पटेल को वापस बुलाया है, जो 18 दिसंबर से माउंट माउंगानुई में शुरू होगा.

पटेल ब्लेयर टिकनर की जगह लेंगे, जिन्होंने वेलिंगटन टेस्ट के पहले दिन बाउंड्री पर अपना कंधा डिसलोकेट कर लिया था. टॉम ब्लंडेल भी 14 सदस्यीय टीम में वापस आ गए हैं, उन्होंने मिशेल हे की जगह ली है, जिन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 61 रन बनाए थे.

पटेल आखिरी बार सफेद जर्सी में वानखेड़े स्टेडियम में भारत के खिलाफ खेले थे, जहां उन्होंने 11 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया था, जिससे ब्लैक कैप्स को ऐतिहासिक 3-0 से जीत मिली थी. अगर पटेल फाइनल इलेवन में शामिल होते हैं, तो तीसरा टेस्ट फरवरी 2020 के बाद घरेलू मैदान पर उनका पहला टेस्ट मैच हो सकता है.

न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने स्पिनर के चयन के बारे में बात करते हुए कहा, 'एजाज एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि जरूरत पड़ने पर वह आकर काम करेगा. जैसा कि हम जानते हैं, बे ओवल की पिच आमतौर पर न्यूजीलैंड की दूसरी पिचों की तुलना में ज्यादा टर्न लेती है और जिस तरह से वह गेंद को दाएं हाथ के बल्लेबाज से दूर घुमाता है, वह बहुत आकर्षक है'.

न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज पर नौ विकेट की आसान जीत के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में श्रीलंका के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है. अब न्यूजीलैंड सीरीज को 2-0 से अपने नाम करना चाहेगी.

तीसरे टेस्ट के लिए न्यूजीलैंड टीम
टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फाउल्क्स, डेरिल मिशेल, एजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, विल यंग.

संपादक की पसंद

