इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का हुआ ऐलान, जानें किन खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह?
New Zealand England Test Series 2026: न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 4 जून से शुरू होगी.
Published : May 7, 2026 at 2:59 PM IST
New Zealand Test Squad: न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टेस्ट मैचों के लिए 19 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ये टेस्ट मैच मई के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच और जून में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज पर आधारित है.
बोर्ड ने अपने स्क्वाड में तेज गेंदबाज काइल जैमिसन, विलियम ओरूर्के और बेन सियर्स को वापस बुलाया है जबकि फॉक्सक्रॉफ्ट को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में वापसी करेंगे. वो आखिरी बार दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे.
कई तेज गेंदबाज स्क्वाड में शामिल
न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए अपने स्क्वाड में कई तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें जैक फॉक्स, मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर को दोनों दौरों के लिए टीम में शामिल किया गया है, जबकि माइकल रे और अभी तक कोई मैच न खेलने वाले क्रिस्टियन क्लार्क को सिर्फ आयरलैंड टेस्ट के लिए टीम में जगह मिली है. इनके साथ बेन सियर्स भी टीम में हैं, जो 16वें ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर इंग्लैंड भी जाएंगे.
The BLACKCAPS pace-bowling stocks have been bolstered by the return of spearheads Kyle Jamieson and Will O’Rourke for a one-off Test against Ireland in late May and a three-Test series against England in June 🏏 https://t.co/rTc4XGwDGy— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 6, 2026
पहली बार टेस्ट टीम में मिली जगह
बैटिंग ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. फॉक्सक्रॉफ्ट ने कहा, 'मैं तो हैरान ही रह गया. यह सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है और मेरा सपना सच हो गया ह. बचपन से ही आप टेस्ट क्रिकेट खेलने का या कम से कम टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं - इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा.'
IPL के बाद कुछ खिलाड़ी टीम से जुड़ेंगे
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 की वजह से कुछ खिलाड़ी लीग में अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद टीम से जुड़ेंगे. जिसमें मैट हेनरी, फॉक्स, जैमिसन, रचिन रवींद्र और ग्लेन फिलिप्स का नाम शामिल है. बता दें की IPL 2026 के प्लेऑफ मैच 26 मई से शुरू होकर 31 मई को समाप्त होंगे.
न्यूजीलैंड के टेस्ट दौरे का शेड्यूल
आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र चार-दिवसीय टेस्ट 27 मई को बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट में शुरू होगा, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट क्रमशः लॉर्ड्स (4-8 जून), द ओवल (17-21 जून), और ट्रेंट ब्रिज (25-29 जून) में खेले जाएंगे.
Dates for the diary 📆 pic.twitter.com/Q20cNeTbfl— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) May 7, 2026
इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का नाम
इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दूसरी बार 'क्रो-थॉर्प ट्रॉफी' के लिए मुकाबला होगा. इस ट्रॉफी की शुरुआत 2024 में दिवंगत मार्टिन क्रो और ग्राहम थॉर्प के सम्मान में की गई थी.
न्यूजीलैंड का टेस्ट स्क्वाड
टॉम लाथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), क्रिश्चियन क्लार्क, डेवोन कॉन्वे, जैक फॉल्क्स, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, विल ओरूर्के, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, रचिन रवींद्र, बेन सियर्स (सिर्फ आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड दौरे के लिए 16वें ट्रैवलिंग रिजर्व), नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग (सिर्फ आयरलैंड के लिए)
WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल
ब्लैक कैप्स, जो अभी WTC 2025-27 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर हैं. उनके नाम तीन मैच में 2 जीत और एक ड्रॉ है. वहीं इंग्लैंड 10 मैच में 3 जीत, 6 हार और एक ड्रॉ के साथ छठे नंबर पर है. जबकि ऑस्ट्रेलिया 8 मैच में 7 जीत के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है. दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका तीसरे और चौथे स्थान पर हैं. याद रहे कि पॉइंट्स टेबल में टॉप टू टीमों के बीच WTC का फाइनल खेला जाएगा.