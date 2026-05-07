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इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का हुआ ऐलान, जानें किन खिलाड़ियों को मिली टीम में जगह?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ( IANS )

New Zealand Test Squad: न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आगामी टेस्ट मैचों के लिए 19 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. ये टेस्ट मैच मई के आखिर में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच और जून में इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज पर आधारित है. बोर्ड ने अपने स्क्वाड में तेज गेंदबाज काइल जैमिसन, विलियम ओरूर्के और बेन सियर्स को वापस बुलाया है जबकि फॉक्सक्रॉफ्ट को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा टीम के पूर्व कप्तान केन विलियमसन भी इंग्लैंड दौरे के लिए टीम में वापसी करेंगे. वो आखिरी बार दिसंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आए थे. कई तेज गेंदबाज स्क्वाड में शामिल

न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए अपने स्क्वाड में कई तेज गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें जैक फॉक्स, मैट हेनरी, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर को दोनों दौरों के लिए टीम में शामिल किया गया है, जबकि माइकल रे और अभी तक कोई मैच न खेलने वाले क्रिस्टियन क्लार्क को सिर्फ आयरलैंड टेस्ट के लिए टीम में जगह मिली है. इनके साथ बेन सियर्स भी टीम में हैं, जो 16वें ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर इंग्लैंड भी जाएंगे. पहली बार टेस्ट टीम में मिली जगह

बैटिंग ऑलराउंडर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट को पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है. फॉक्सक्रॉफ्ट ने कहा, 'मैं तो हैरान ही रह गया. यह सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा है और मेरा सपना सच हो गया ह. बचपन से ही आप टेस्ट क्रिकेट खेलने का या कम से कम टेस्ट टीम का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं - इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं और अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा.'