ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, चार वर्ल्ड कप खेलने वाला गेंदबाज हुआ बाहर

हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भारत और श्रीलंका में अगले महीने 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वो साउथ अफ्रीकी लीग SA20 में बॉलिंग करते समय चोटिल हो गए थे. उनकी जगह काइल जैमीसन, जो अभी भारत के व्हाइट-बॉल टूर का हिस्सा हैं, को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर चुना गया था.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को बताया कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह काइल जैमीसन को टीम में शामिल किया जाएगा.

न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच ने क्या कहा?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जो इस समय भारत में व्हाइट बॉल की सीरीज खेल रही है. टीम के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'हम सभी एडम के लिए दुखी हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो साउथ अफ्रीका में ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए अपना बेस्ट दे रहे थे. एडम के लिए यह बुरा समय है और हम उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं.'

हेड कोच ने मिल्ने की रिप्लेसमेंट पर बात करते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छा है कि काइल पहले से ही हमारे साथ इंडिया में है. वह हमारे पेस-बॉलिंग ग्रुप का एक जरूरी मेंबर है और इस टूर पर उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. वह एक मेहनती खिलाड़ी है, जिसके पास अच्छी स्किल्स और एक्सपीरियंस हैं, जो उसे टूर्नामेंट के लिए अच्छा बनाए रखेंगे.'