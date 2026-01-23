टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, चार वर्ल्ड कप खेलने वाला गेंदबाज हुआ बाहर
न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा.
Published : January 23, 2026 at 2:20 PM IST
हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को भारत और श्रीलंका में अगले महीने 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा है. टीम के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. वो साउथ अफ्रीकी लीग SA20 में बॉलिंग करते समय चोटिल हो गए थे. उनकी जगह काइल जैमीसन, जो अभी भारत के व्हाइट-बॉल टूर का हिस्सा हैं, को टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है. इससे पहले उन्हें ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर चुना गया था.
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को बताया कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज एडम मिल्ने बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगने के कारण टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह काइल जैमीसन को टीम में शामिल किया जाएगा.
🚨 Kyle Jamieson replaces injured Adam Milne in the New Zealand squad for the ICC Men’s T20 World Cup.— Star Sports (@StarSportsIndia) January 23, 2026
न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच ने क्या कहा?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, जो इस समय भारत में व्हाइट बॉल की सीरीज खेल रही है. टीम के हेड कोच रॉब वाल्टर ने कहा, 'हम सभी एडम के लिए दुखी हैं. उन्होंने टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की थी और वो साउथ अफ्रीका में ईस्टर्न केप सनराइजर्स के लिए अपना बेस्ट दे रहे थे. एडम के लिए यह बुरा समय है और हम उनके जल्दी ठीक होने की कामना करते हैं.'
हेड कोच ने मिल्ने की रिप्लेसमेंट पर बात करते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छा है कि काइल पहले से ही हमारे साथ इंडिया में है. वह हमारे पेस-बॉलिंग ग्रुप का एक जरूरी मेंबर है और इस टूर पर उसने जबरदस्त प्रदर्शन किया है. वह एक मेहनती खिलाड़ी है, जिसके पास अच्छी स्किल्स और एक्सपीरियंस हैं, जो उसे टूर्नामेंट के लिए अच्छा बनाए रखेंगे.'
Wishing Adam all the best for his recovery 🖤— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 23, 2026
एडम मिल्ने चार वर्ल्ड कप खेल चुके हैं
न्यूजीलैंड का ये तेज गेंदबाज काफी अनुभवी है, क्योंकि मिल्ने ने अब तक चार टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुका है. जिसमें 2012, 2016, 2021 और 2022 का एडिशन शामिल हैं. एडम ने टी20 वर्ल्ड कप में 11 मैच खेले हैं, जिसमें छह विकेट लिए हैं.
एडम मिल्ने का टी20 करियर
33 साल के इस पेसर ने 2010 में कीवी टीम के लिए अपने टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू के बाद से 56 मैचों में 65 विकेट लिए हैं. कुल मिलाकर, मिल्ने ने टी20 क्रिकेट में 226 मैचों में 23.23 के एवरेज और 7.89 की इकॉनमी से 258 विकेट लिए हैं.
न्यूजीलैंड का टी20 वर्ल्ड कप 2026
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा के साथ ग्रुप D में रखा गया है. न्यूजीलैंड अपने कैंपेन की शुरुआत 8 फरवरी को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से करेगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड
टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन.
टी20 वर्ल्ड कप 2026: न्यूजीलैंड के ग्रुप मैच
- 8 फरवरी बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई
- 10 फरवरी बनाम यूएई, चेन्नई
- 14 फरवरी बनाम दक्षिण अफ्रीका, अहमदाबाद
- 17 फरवरी बनाम कनाडा, चेन्नई