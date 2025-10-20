क्रिकेट के मैदान पर 8 महीने के बाद होगी स्टार क्रिकेटर की वापसी, वनडे में धमाल मचाने को तैयार
इंग्लैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर से होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में 8 महीनों बाद स्टार क्रिकेटर की वापसी हुई है.
Published : October 20, 2025 at 10:52 AM IST
हैदराबाद : न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम में 8 महीने बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी कराई है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि केन विलियमसन है. अब वो इंग्लैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में चुने गए हैं.
8 महीने बाद विलियमसन की हुई वापसी
दरअसल, सोमवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें अनुभवी दाएं हाथ के बल्लेबाज केन विलियमसन को शामिल किया गया है. अब 8 महीनों के बाद विलियमसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. वो वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे. उन्होंने एक अज्ञात चिकित्सा समस्या से ठीक होने के बाद अपनी जगह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में बनाई है.
आपको बता दें कि 35 वर्षीय केन विलियमसन ने अपना आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. वो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे. उन्होंने भारत के खिलाफ अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था, जिसमें उनकी टीम को इंडिया ने हराकर खिताब अपने नाम किया था.
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि विलियमसन एक मामूली चिकित्सा समस्या से उबर चुके हैं. अब वो खेलने के लिए पूरी तरह फिट हैं. विलियमसन ने 173 वनडे मैचों में 49.2 की औसत और 81.7 की स्ट्राइक रेट के साथ 7235 रन बनाए हैं. उनके नाम 15 शतक और 47 अर्धशतक भी दर्ज हैं. वो वनडे क्रिकेट में 664 चौके और 60 छक्के भी जड़ चुके हैं.
Our One-Day squad to face England!— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 19, 2025
Kane Williamson, Nathan Smith and Tom Latham come into the side 🙌 pic.twitter.com/43hK5FAbEC
कब और कहां होंगे वनडे मैच
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम फिलहाल इंग्लैंड के साथ टी20 सीरीज खेल रही है. इस सीरीज के बाद वनडे सीरीज का आगाज होगा. न्यूजीलैंड 26 अक्टूबर को बे ओवल में पहला वनडे खेलेगी. इसके बाद 29 अक्टूबर को हैमिल्टन में दूसरा वनडे खेला जाएगा. इस सीरीज का अंतिम वनडे मैच 1 नवंबर को वेलिंगटन होगा.
इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वाड
मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लाथम, डेरिल मिचेल, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, केन विलियमसन, विल यंग.