क्रिकेट के मैदान पर 8 महीने के बाद होगी स्टार क्रिकेटर की वापसी, वनडे में धमाल मचाने को तैयार

केन विलियमसन, केएल राहुल और वरुण चक्रवर्ती ( IANS )

हैदराबाद : न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली आगामी वनडे सीरीज के लिए टीम में 8 महीने बाद स्टार खिलाड़ी की वापसी कराई है. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि केन विलियमसन है. अब वो इंग्लैंड के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की 15 सदस्यीय टीम में चुने गए हैं. 8 महीने बाद विलियमसन की हुई वापसी

दरअसल, सोमवार को न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इसमें अनुभवी दाएं हाथ के बल्लेबाज केन विलियमसन को शामिल किया गया है. अब 8 महीनों के बाद विलियमसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. वो वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे. उन्होंने एक अज्ञात चिकित्सा समस्या से ठीक होने के बाद अपनी जगह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में बनाई है. केन विलियमसन (IANS) आपको बता दें कि 35 वर्षीय केन विलियमसन ने अपना आखिरी मैच चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. वो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में नजर आए थे. उन्होंने भारत के खिलाफ अपना अंतिम अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था, जिसमें उनकी टीम को इंडिया ने हराकर खिताब अपने नाम किया था.