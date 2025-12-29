ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप से पहले तेज गेंदबाज ने क्रिकेट को कहा अलविदा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी टीम को दिलाई थी ऐतिहासिक जीत

'मैं इस समय उन सभी टीममेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिनके साथ मैंने खेला है, और उन कोच और मैनेजमेंट का भी जो इस सफर में मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'फर्स्ट-क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना मेरे लिए खुशी की बात है, और मैं इतने लंबे समय तक खेलने और इस खेल का आनंद लेने के लिए हर किसी का आभारी हूं.'

ब्रेसवेल ने क्या कहा? ब्रेसवेल ने एक बयान में कहा, 'यह मेरी जिंदगी का एक गर्व का हिस्सा रहा है, और एक युवा क्रिकेटर के तौर पर मैं यही चाहता था. क्रिकेट के जरिए मुझे जो मौके मिले हैं, और अपने घरेलू करियर के दौरान अपने देश के साथ-साथ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का मौका मिला, उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा.'

हैदराबाद: न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डग ब्रेसवेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया है. उन्होंने 2011 से 2023 तक अपनी नेशनल टीम के लिए बीच 28 टेस्ट, 21 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान 35 साल के इस खिलाड़ी ने कुल 150 इंटरनेशनल विकेट चटकाए.

डग ब्रेसवेल का क्रिकेट करियर

डब ब्रेसवेल ने 2011 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और उसी साल तीनो फॉर्मेट में डेब्यू भी किया. लेकिन इस तेज गेंदबाज का आखिरी मैच 2023 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच रहा, जो वेलिंगटन में खेला गया था. ब्रेसवेल ने अपने 28 टेस्ट में कुल 74 विकेट लिए. जबकि व्हाइट-बॉल मैचों में 46 विकेट लिए, जिसमें वनडे में 26 और टी20 में 20 विकेट शामिल हैं.

ब्रेसवेल का यादगार प्रदर्शन

ब्रेसवेल का सबसे शानदार और यादगार प्रदर्शन उनके तीसरे टेस्ट मैच में ही आ गया, जब उन्होंने होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराने में दमदार गेंदबाजी की और चौथी इनिंग में 40 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे न्यूजीलैंड उस टेस्ट को 7 रन से अपने नाम कर लिया. यह आखिरी बार था जब न्यूजीलैंड ने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में हराया था. उसके बाद वो अभी तक ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में मात नहीं दे सके हैं.

फर्स्ट क्लास करियर

ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के उन कुछ मॉडर्न ऑलराउंडर्स में से एक हैं जिन्होंने 4,000 रन और 400 करियर विकेट का एलीट फर्स्ट-क्लास डबल हासिल किया है, जिसमें से 3,029 रन और 258 विकेट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए थे, जो टीम के इतिहास का सबसे अच्छा ऑल-राउंड रिकॉर्ड है.

आईपीएल करियर

ब्रेसवेल ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा, इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में एसेक्स और नॉर्थम्पटनशायर के लिए भी खेला है. उन्होंने IPL 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), के लिए भी खेला. जहां उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इसके अलावा ब्रेसवेल ने साउथ अफ्रीकी लीग 'SA20' 2024 में जोबर्ग सुपर किंग्स और इस साल की शुरुआत में ग्लोबल सुपर लीग में सेंट्रल स्टैग्स के लिए भी खेला.