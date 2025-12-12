न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज पर जीत से भारत को नुकसान, WTC पॉइंट्स टेबल में खिसका नीचे
न्यूजीलैंड ने वेलिंगटन में 9 विकेट से जीत हासिल करके वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.
हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल के दम पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम को 9 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज के सामने 1-0 से आगे है. न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में जीत हाथ से निकलने के बाद 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में कैरेबियाई टीम को से हराकर दूसरे मैच में जीत हासिल की है.
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने दोनों पारियों में विरोधी टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जैकब डफी ने कुल 6 विकेट लिए जबकि ब्लेयर टिकनर ने भी पहली पारी में 4 विकेट लेकर प्रभावशाली गेंदबाजी की लेकिन बाद में चोटिल होने के चलते उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया.
इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने मेहमान टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. उनके तेज गेंदबाज़ों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसमें ब्लेयर टिकनर ने 4 और माइकल रे के 3 विकेट शामिल थे. ब्लैककैप्स ने सामूहिक प्रयास से वेस्टइंडीज को 205 रन पर ऑल आउट कर दिया. शाई होप (47) और जॉन कैंपबेल (44) ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनमें से कोई भी इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया.
न्यूजीलैंड ने जवाब में 278 रन बनाए, जिसमें डेवोन कॉनवे (60) और मिशेल हे (61) ने अर्धशतक बनाए. इन दोनों के अर्धशतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 73 रन की बढ़त हासिल की. वेस्टइंडीज के लिए एंडरसन फिलिप ने तीन विकेट चटकाए.
वहीं दूसरी पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों के मुश्किल सवालों का जवाब नहीं दे पाए. जैकब डफी ने पांच विकेट लिए और माइकल रे ने तीन बल्लेबाजों को आउट करके मेहमान टीम को 128 रन पर ऑल आउट कर दिया. केवल चार बल्लेबाज ही दोहरे अंक में रन बना पाए, और केवम हॉज 35 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे.
न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें 56 रन का लक्ष्य मिला. ब्लैककैप्स ने एक विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. न्यूजीलैंड के लिए दूसरी पारी में डेविन कॉन्वे ने 28 और केन विलियमसन ने 16 रन बनाए.
न्यूजीलैंड WTC पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंचा
इस सीरीज का पहला मैच ड्रॉ होने के बाद न्यूजीलैंड सातवें स्थान पर खिसक गया था. हालांकि, उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) साइकिल 2025-27 की अपनी पहली जीत के साथ चौथे स्थान पर वापसी की है. भारत WTC पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान से छठे स्थान पर आ गया है.
