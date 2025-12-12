ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड की वेस्टइंडीज पर जीत से भारत को नुकसान, WTC पॉइंट्स टेबल में खिसका नीचे

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराया ( AP )

हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल के दम पर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम को 9 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही घरेलू सीरीज में न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज के सामने 1-0 से आगे है. न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में जीत हाथ से निकलने के बाद 12 दिसंबर यानी शुक्रवार को वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में कैरेबियाई टीम को से हराकर दूसरे मैच में जीत हासिल की है. न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने दोनों पारियों में विरोधी टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें जैकब डफी ने कुल 6 विकेट लिए जबकि ब्लेयर टिकनर ने भी पहली पारी में 4 विकेट लेकर प्रभावशाली गेंदबाजी की लेकिन बाद में चोटिल होने के चलते उन्हें मैच से बाहर कर दिया गया. इस मैच में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने मेहमान टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया. उनके तेज गेंदबाज़ों ने शानदार गेंदबाजी की, जिसमें ब्लेयर टिकनर ने 4 और माइकल रे के 3 विकेट शामिल थे. ब्लैककैप्स ने सामूहिक प्रयास से वेस्टइंडीज को 205 रन पर ऑल आउट कर दिया. शाई होप (47) और जॉन कैंपबेल (44) ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनमें से कोई भी इसे बड़े स्कोर में नहीं बदल पाया.