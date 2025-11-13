ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर 3-1 से सीरीज पर किया कब्जा, जैकब डफी ने बिखेरा जलवा

New Zealand beat West Indies: वेस्टइंडीज को 8 विकेट से पांचवें मैच में हराकर न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली. डफी ने सीरीज में धमाल मचाया.

न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को हराया (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 10:58 AM IST

Updated : November 13, 2025 at 11:04 AM IST

हैदराबाद : न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांचवां टी20 मैच 8 विकेट से जीतकर टी20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है. न्यूजीलैंड दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम ने सीरीज का पहला मैच जीता था. इसके बाद न्यूज़ीलैंड की टीम ने दूसरा और तीसरा मैच जीता लेकिन चौथा टी20 मैच बारिश के कारण बीच में ही रद्द कर दिया गया. अब पांचवां मैच जीतकर टीम ने सीरीज भी जीत ली.

ये मैच आज डुनेडिन में खेला गया. मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज टीम को कप्तान शाई होप और एलिक अथानास ने शानदार शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे. अथानास 1 रन पर और शाई होप 11 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए अकीम ऑगस्टे 8 रन और शेरफेन रदरफोर्ड 0 और रोवमैन पॉवेल ने 11 रन पर विकेट गंवा बैठे.

इसके बाद टीम के लिए रोस्टन चेज और जेसन होल्डर ने स्कोर को आगे बढ़ाया. चेज़ 38 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि जेसन होल्डर ने भी 20 रन बनाए. रोमारियो शेफर्ड, जिन्होंने 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 36 रन जोड़े. वो टीम के टॉप स्कोरर रहे. इसके चलते वेस्टइंडीज की टीम 18.4 ओवर में केवल 140 रन पर ऑलआउट हो गई. न्यूजीलैंड की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए जैकब डफी ने 4 विकेट चटकाए.

इसके बाद 141 रनों के मामूली लक्ष्य का पीछा कर रही न्यूजीलैंड को टिम रॉबिन्सन और डेवोन कॉनवे ने शानदार शुरुआत दिलाई और टीम के लिए अच्छी नींव रखी. उन्होंने पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की लेकिन रॉबिन्सन 45 रन पर अपना विकेट गंवाकर अर्धशतक से चूक गए.

उनके बाद आए रचिन रवींद्र भी सिर्फ 21 रन बनाकर आउट हो गए. हालांकि, अंत तक मैदान पर टिके रहे एक और सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने 4 चौकों और एक छक्के की मदद से 47 रन बनाए और मार्क चैपमैन ने 2 छक्कों की मदद से 21 रन बनाकर टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई. वेस्टइंडीज के लिए शमर स्प्रिंगर और रोमारियो शेफर्ड ने 1-1 विकेट चटकाया.

ये खबर भी पढ़ें : आतंकवाद! खतरे में पड़ी पाकिस्तान-श्रीलंका सीरीज, बम ब्लास्ट के बाद वापस लौटने को तैयार खिलाड़ी
