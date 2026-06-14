विलियमसन के रिटायरमेंट के बाद न्यूजीलैंड ने इस खिलाड़ी को टीम में किया शामिल
Kane Williamson Replacement: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है.
Published : June 14, 2026 at 4:20 PM IST
Kane Williamson Replacement: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर है. जहां वो तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही. सीरीज के पहले टेस्ट में ब्लैक कैप्स को करारी हार का सामना करना पड़ा. उसके बाद टीम को दूसरा सबसे बड़ा झटका तब लगा जब टीम के सबसे सफल बल्लेबाज केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया.
उसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाकी मैचों के लिए विलियमसन के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर दिया है. बोर्ड ने टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज विल यंग को टीम में शामिल किया है. 33 साल के यंग, केन विलियमसन के बाद खाली हुई जगह को भरेंगे. वो 14 जून को इंग्लैंड पहुंचेंगे और 17 जून से 'द ओवल' में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम से जुड़ेंगे.
A big welcome to Will Young, who joins the squad tomorrow as the team continues their prep for the second test against England starting this Wednesday 17 June.#ENGvNZ pic.twitter.com/Hd0EWsNPKi— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 13, 2026
यंग का टेस्ट में प्रदर्शन
यंग ने दिसंबर 2020 में टेस्ट डेब्यू किया और तब से अब तक वो 23 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. जिसमें उन्होंने 41 इनिंग में 32 की औसत से कुल 1215 रन बनाए हैं. उनके नाम 11 अर्धशतक हैं. इसके अलावा यंग ने 58 वनडे और 20 टी इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं. उन्हें ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अक्सर चोट या किसी खिलाड़ी की गैरमौजूदगी में उनको खेलने का मौका मिलता रहा है.
उनकी वापसी न्यूजीलैंड के लिए एक अहम समय पर हो रही है, क्योंकि टीम अब विलियमसन के बिना खेलने की आदत डाल रही है. विलियमसन देश के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक थे और एक दशक से ज्यादा समय तक टेस्ट टीम का अहम हिस्सा रहे थे.
यंग सबसे यादगार प्रदर्शन
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का सबसे यादगार प्रदर्शन 2024 में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक 3-0 टेस्ट सीरीज जीत के दौरान आया. जहां उन्होंने विलियमसन की गैरमौजूदगी में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए छह पारियों में 244 रन बनाए और 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' का अवॉर्ड जीता.
हालांकि यंग ने दिसंबर 2025 के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला है, लेकिन सेलेक्टर्स को उम्मीद है कि उनका अनुभव और हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता 'ब्लैक कैप्स' (न्यूजीलैंड टीम) के लिए इस अहम बदलाव के दौर में स्थिरता लाने में मदद करेगी.
" it's a team i love and it's so dear to my heart"— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2026
thank you for the memories, kane 🖤🤍 pic.twitter.com/u1qBOMEfzy