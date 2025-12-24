ETV Bharat / sports

भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

IND vs NZ Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज अगले साल जनवरी में शुरू होगी.

भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान (IANS PHOTO)
हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगले साल जनवरी में भारत का दौरा करने वाली है, जहां वो 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगे. ये सीरीज फरवरी और मार्च में टी20 विश्व कप की उनकी अंतिम तैयारी का हिस्सा है. इस अहम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें न्यूजीलैंड 'ए' के ​​बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जेडन लेनोक्स को पहली बार टीम में शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम में डेवोन कॉन्वे, मिशेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ लेनोक्स और क्रिस्टियन क्लार्क जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. ताकि वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक बेहतरीन टीम तैयार कर सकें.

वनडे टीम की कमान माइकल ब्रेसवेल को सौंपी गई है जबकि टी20 टीम की कप्तान मिशेल सैंटनर करेंगे. लेनोक्स को वनडे टीम में शामिल किया गया है, साथ ही क्रिस्टियन क्लार्क, और उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आदि अशोक, जोश क्लार्कसन, निक केली और हाल ही में टेस्ट डेब्यू करने वाले माइकल रे भी टीम में हैं.

जेमिसन और सैंटनर की वापसी
काइल जेमिसन और मिशेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए फिर से खेलते दिखेंगे, जेमिसन सीधे वनडे और T20 दोनों टीमों में वापस आए हैं, और सैंटनर को केवल T20 टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि वह अपनी ग्रोइन चोट से उबर रहे हैं और यह उनके वापसी के प्लान का हिस्सा है. माइकल ब्रेसवेल सैंटनर की गैरमौजूदगी में वनडे सीरीज के दौरान टीम की कप्तानी करेंगे, उनके साथ डेवोन कॉन्वे, डेरिल मिशेल, विल यंग और हेनरी निकोल्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी होंगे.

विलियमसन चयन के लिए उपलब्ध नहीं
टेस्ट कप्तान टॉम लैथम और फ्रंट-लाइन सीम गेंदबाज मैट हेनरी दोनों वनडे सीरीज से बाहर हैं, लैथम अपने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए न्यूजीलैंड में रहेंगे, और हेनरी T20 सीरीज और फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी हालिया काफ इंजरी के बाद रिहैब जारी रखेंगे. वहीं टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन SA20 लीग में अपनी कमिटमेंट्स के कारण वनडे सिलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं.

भारत दौरे के लिए वनडे टीम
माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिश्चियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, ज़ैक फॉक्स, मिच हे, काइल जैमीसन, निक केली, जेडन लेनोक्स, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रे, विल यंग.

भारत दौरे के लिए टी20 टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फॉक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबी.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम
भारतीय टीम ने भी टी20 सीरीज के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और यही टीम टी20 वर्ल्ड कप का भी हिस्सा होगी. टीम में दो बड़ा बदलाव किया गया है. उपकप्तान शुभमन गिल और विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को टीम से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह ईशान किशन और रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का टी20 स्क्वाड
अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, ईशान किशन,

IND vs NZ 2026 सीरीज का शेड्यूल

  • 11 जनवरी, पहला वनडे
  • 14 जनवरी, दूसरा वनडे
  • 18 जनवरी, तीसरा वनडे
  • 21 जनवरी, पहला टी20
  • 23 जनवरी, दूसरा टी20
  • 25 जनवरी, तीसरा टी20
  • 28 जनवरी, चौथा टी20
  • 31 जनवरी, पांचवां टी20

