ETV Bharat / sports

भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान ( IANS PHOTO )

हैदराबाद: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अगले साल जनवरी में भारत का दौरा करने वाली है, जहां वो 3 वनडे और 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेंगे. ये सीरीज फरवरी और मार्च में टी20 विश्व कप की उनकी अंतिम तैयारी का हिस्सा है. इस अहम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. जिसमें न्यूजीलैंड 'ए' के ​​बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज जेडन लेनोक्स को पहली बार टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम में डेवोन कॉन्वे, मिशेल सैंटनर और माइकल ब्रेसवेल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ लेनोक्स और क्रिस्टियन क्लार्क जैसे नए खिलाड़ियों को शामिल किया है. ताकि वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक बेहतरीन टीम तैयार कर सकें. वनडे टीम की कमान माइकल ब्रेसवेल को सौंपी गई है जबकि टी20 टीम की कप्तान मिशेल सैंटनर करेंगे. लेनोक्स को वनडे टीम में शामिल किया गया है, साथ ही क्रिस्टियन क्लार्क, और उभरते हुए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आदि अशोक, जोश क्लार्कसन, निक केली और हाल ही में टेस्ट डेब्यू करने वाले माइकल रे भी टीम में हैं. जेमिसन और सैंटनर की वापसी

काइल जेमिसन और मिशेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए फिर से खेलते दिखेंगे, जेमिसन सीधे वनडे और T20 दोनों टीमों में वापस आए हैं, और सैंटनर को केवल T20 टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि वह अपनी ग्रोइन चोट से उबर रहे हैं और यह उनके वापसी के प्लान का हिस्सा है. माइकल ब्रेसवेल सैंटनर की गैरमौजूदगी में वनडे सीरीज के दौरान टीम की कप्तानी करेंगे, उनके साथ डेवोन कॉन्वे, डेरिल मिशेल, विल यंग और हेनरी निकोल्स जैसे अनुभवी खिलाड़ी होंगे.